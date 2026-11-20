റോഡ് ഷോയ്ക്ക് എത്തിച്ച ജെസിബി ഇടിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ മകൻ മരിച്ചു; യുപിയിൽ എസ്.പി നേതാവിനെതിരെ കേസ്, അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ഗോരഖ്പൂർ: സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ റോഡ്ഷോയ്ക്ക് എത്തിച്ച ബുൾഡോസർ ഇടിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ മകൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്.പി നേതാവ് സാധു യാദവ് ഉൾപ്പെടെ അറുപതിലധികം പേർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോഡ്ഷോയിൽ ഉപയോഗിച്ച നാല് ജെ.സി.ബികളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ബി.ജെ.പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ലെയ്സൺ വിഭാഗം ജില്ല സഹകൺവീനർ ഓംകാർ സിങ്ങിന്റെ മകൻ ആര്യവർദ്ധനാണ് (14) മരിച്ചത്. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ ആര്യവർദ്ധൻ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ഓടെ സഹോദരിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നടന്നുപോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റോഡ്ഷോ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ജെ.സി.ബികളിൽ ഒന്ന് കുട്ടിയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവർ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. കുട്ടിയെ ഉടൻതന്നെ ഗോരഖ്പൂർ എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് സാധു യാദവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വീട്ടിൽനിന്ന് ഗോരഖ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പൊലീസ് തങ്ങളുടെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സാധു യാദവിന്റെ കുടുംബം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
വീടിന്റെ നാലുവശവും പൊലീസ് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും എസ്.പി ഭാരവാഹികൾ ഉടൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്നും സഹോദരൻ സുരേന്ദ്ര യാദവും വിഡിയോയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അഞ്ചു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പിടിക്കപ്പെട്ട ജെ.സി.ബികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും ആരാണ് എത്തിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് എസ്.പി നിമിഷ് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച കൂടാഘട്ട് പ്രധാന റോഡിൽ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ റോഡ്ഷോയെ വരവേൽക്കാനാണ് നാല് ബുൾഡോസറുകൾ സംഘാടകർ അണിനിരത്തിയത്.