'കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാരവും സ്ത്രീകൾ താങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമൂഹം അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ മാത്രം തയാറാകുന്നില്ല'; ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻtext_fields
സ്ത്രീകൾ വീട്ടുഭരണങ്ങൾ നോക്കണമെന്നും, വരുമാനമുണ്ടാക്കണമെന്നും, കുടുംബത്തെ താങ്ങിനിർത്തണമെന്നും, ഒപ്പം മാനസികമായ പിന്തുണ നൽകണമെന്നും സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരോടുള്ള വിവേചനം മാത്രം മാറുന്നില്ലെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വിജയാ രഹത്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്നും അവർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
പി.ടി.ഐക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഈ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷക്കായി സർക്കാർ നിരവധി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒറ്റക്ക് നിയമങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരേസമയം അമ്മയായും, ഭാര്യയായും, സഹോദരിയായും, മകളായുമൊക്കെ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും താങ്ങാൻ സ്ത്രീകൾ തയാറാകണമെന്ന് സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും, സമ്പാദിക്കാനും, വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാനും, മാനസിക കരുത്തുപകരാനുമൊക്കെ അവരെ വേണം. സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം തന്നെ അവർക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നത് ഏറെ വിരോധാഭാസവും വേദനാജനകവുമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന വലിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഇടയിലും അവർ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഇപ്പോഴും വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്ത്രീകളെ വളരെയധികം ആദരിച്ചുവന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അവർക്കെതിരെ വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഏറെ ദുഃഖകരമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് താരാട്ടുപാടിയ ആ അമ്മക്ക്, കൂടെപ്പിറപ്പിന്, അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ചിന്താഗതിയിലും അടിയന്തരമായ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ നിയമപരമായ ഭയം ചെറിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണമല്ല. നിയമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഭയം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം നേടാൻ കഴിയില്ല. സ്ത്രീകളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവം കൂടുതൽ വിശാലവും ബഹുസ്വരവുമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം വലിയ തോതിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും പുതിയ കാലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റ് പലവിധ വെല്ലുവിളികളും നിരന്തരം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണി അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് വിജയ രഹത്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടണമെന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണമായ സുരക്ഷയും ആദരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.