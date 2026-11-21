മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർtext_fields
പൂണെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂണെയിൽ ഒരു സംഘം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. നവംബർ 20-നാണ് (വെള്ളിയാഴ്ച) പൂണെയിൽ ജന്മവാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ചത്. വർണ്ണക്കടലാസുകൾ വിതറിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് എ.എൻ.ഐ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ വിരിപ്പിട്ട വേദിക്ക് മുന്നിലായി വർണ്ണക്കടലാസുകൾ വിതറിയും ചെറിയ പടക്കങ്ങൾ കത്തിച്ചും പ്രവർത്തകർ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ പതിനെട്ടായിരത്തിലധികം പേർ കാണുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജന്മവാർഷികാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ (പൂണെ, അകോല, മലേഗാവ്) വിവാദങ്ങൾ
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മവാർഷിക ആഘോഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ നാമകരണം ചെയ്യുന്നതും ബി.ജെ.പിയും ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളും ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. മുൻപ് മുംബൈയിലെ മലദ് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കായിക സമുച്ചയത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുൻ 'മഹാ വികാസ് അഘാഡി' സർക്കാർ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പേര് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. പൂണെ, അകോല, കോലാപൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചതിന്റെയും ജന്മവാർഷിക റാലികൾ നടത്തിയതിന്റെയും പേരിൽ സംഘർഷങ്ങളും പൊലീസ് കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി മറാഠാ സാമ്രാജ്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന വാദമുയർത്തിയാണ് വലതുപക്ഷ സംഘടനകൾ ആഘോഷങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത്.
കർണാടകയിലെ 'ടിപ്പു ജയന്തി' വിവാദം
ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജന്മവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടന്നത് അയൽസംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലാണ്. 2015-ൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നവംബർ 10-ന് ഔദ്യോഗികമായി 'ടിപ്പു ജയന്തി' ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം ആളിക്കത്തിയത്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വാദിച്ചപ്പോൾ, കുടക് (കൊടഗ്), മംഗളൂരു മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളും മതപരിവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബി.ജെ.പിയും പ്രാദേശിക സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി. 2015-ലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ കുടകിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരു വി.എച്ച്.പി പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് 2019-ൽ ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക 'ടിപ്പു ജയന്തി' ആഘോഷങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ഈ പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂണെയിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതും അത് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നതും.