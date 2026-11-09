രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ദീപാവലി വിരുന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ; കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ദീപാവലി വിരുന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ; കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംഘടിപ്പിച്ച ദീപാവലി വിരുന്നിൽ നിന്ന് കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ വിട്ടുനിന്നത് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഈ വിട്ടുനിൽക്കലിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന ചർച്ചയും സജീവമാണ്.
അതേസമയം, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും എം.എൽ.സി. ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിലേക്ക് സിദ്ധരാമയ്യക്കും പ്രത്യേക ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നില്ല. ചടങ്ങിനുശേഷം ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ഹരിപ്രസാദും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച സിദ്ധരാമയ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെയാണ് ദീപാവലി വിരുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നത്. ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, മൈസൂരിൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകനും എം.എൽ.സിയുമായ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ, സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വിവാദത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ പിതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിശദമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിലും നിയമവ്യവസ്ഥയിലും പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ, സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നോ, അതാണോ ദീപാവലി വിരുന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കാരണമായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല. ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തിരക്കുകളാണെങ്കിലും, സംഭവവികാസങ്ങൾ കർണാടക കോൺഗ്രസിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.