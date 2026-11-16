പുസ്തകങ്ങളോട് അൽപമെങ്കിലും ബഹുമാനം കാണിക്കണം; കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി

പുസ്തകങ്ങളോട് അൽപമെങ്കിലും ബഹുമാനം കാണിക്കണം; കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ 135 വർഷം പഴക്കമുള്ള സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലൈബ്രറിയിലെ എട്ടര ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി. ഇതൊരു വലിയ പൈതൃകമാണെന്നും സർക്കാറിന് ഈ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വേവലാതിയുമില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കോടതി, കുറഞ്ഞപക്ഷം ഈ പുസ്തകങ്ങളോട് അൽപമെങ്കിലും ബഹുമാനം കാണിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.
സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രി ഭവനിലാണ് നിലവിൽ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് വ്യക്തതയില്ലാത്തതിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കുമാർ, സഞ്ജീവ് സച്ച്ദേവ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലാത്ത രീതിയാണ് കാണുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കുമാർ നിരീക്ഷിച്ചു.
1702 മുതലുള്ള അപൂർവ ശേഖരം ഈ ലൈബ്രറിയിലുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കുമാർ, ഇവയുടെ ചരിത്രപരമായ മൂല്യം പരിഗണിക്കാതെയാണ് അധികൃതർ പെരുമാറുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എട്ടര ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളാണ് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കാനും വിലമതിക്കാനും കഴിയുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് നൽകണം. നവംബറോടെ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റാൻ സർക്കാർ വലിയ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്നും ഈ നടപടി നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും കേസിൽ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി നിയമിതയായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഹരിപ്രിയ പത്മനാഭൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ സ്ഥലത്ത് ലൈബ്രറിക്കായി നീക്കിവെച്ച സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണമെന്നും നിലവിൽ പുസ്തക ഷെൽഫുകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം കേന്ദ്രം നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൂടാതെ, ലൈബ്രറിയിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ആർ.കെ പുരത്ത് അതിശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്ന നവംബർ 20 വരെ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് നിർത്തിവെച്ച് തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് നിർദേശം നൽകി. പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.