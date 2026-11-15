അടുത്ത ലക്ഷ്യം അമിതാഭ് ബച്ചൻ! ഇൻഫ്ലുവൻസറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ; നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്

അടുത്ത ലക്ഷ്യം അമിതാഭ് ബച്ചൻ! ഇൻഫ്ലുവൻസറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ; നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്text_fields
മുംബൈ: ഇൻഫ്ലുവൻസറും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ മാഡ് സന്ധുവിന്റെ കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായ ഷൂട്ടർ ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വസതിക്ക് നേരെയും ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ഡൽഹി പൊലീസ്. വിദേശത്ത് ഒളിവിലുള്ള ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ നീക്കം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 1984 ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബച്ചൻ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രകോപിതനായാണ് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഗുണ്ടാത്തലവൻ ഈ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഷൂട്ടർമാരെ ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജലന്ധർ സ്വദേശി വികാസ് താക്കൂർ, തരണ് സ്വദേശി ദീപക് സിങ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു വ്യവസായിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെടിവെപ്പ് നടത്താൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വികാസ് താക്കൂറിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് അമൃത്സറിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാഡ് സന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇയാൾ മുംബൈയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. വികാസിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് ദീപക് സിങ്ങും പിടിയിലായത്.
മാഡ് സന്ധുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മുംബൈയിൽ തുടരാനും, അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വെടിവെയ്പ്പ് നടത്താനും ദീപിന് വിദേശത്തുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കണ്ടെത്തി. മാഡ് സന്ധു വധക്കേസിൽ ദീപിനൊപ്പം പങ്കാളിയായ കാക (പൽവീന്ദർ) എന്നയാളെ പഞ്ചാബ് പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
വികാസ് താക്കൂർ 2023 മുതൽ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാത്തലവൻ അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിക്ക് അനധികൃത തോക്കുകൾ എത്തിച്ചുനൽകിയിരുന്നതായും അനിൽ പണ്ഡിറ്റ്, രൺദീപ് മാലിക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരെ ആയുധ നിയമപ്രകാരം ഡൽഹി സ്പെഷൽ സെൽ സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.