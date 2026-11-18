വിഐപികൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം നഗരം മിനുക്കേണ്ട; സ്ഥിരം ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കണം: ബോംബെ ഹൈക്കോടതിtext_fields
മുംബൈ: മുംബൈ നഗരത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. വിദേശത്തുനിന്ന് പ്രമുഖർ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം നഗരം മിനുക്കിക്കാണിക്കുന്ന 'താൽക്കാലിക മാമാങ്കം' അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ വാർഡുകളിലും സ്ഥിരമായി ശുചീകരണവും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഗിരീഷ് എസ്. കുൽക്കർണിയും ജസ്റ്റിസ് നീല കെ. ഗോഖലെയും അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. നഗരത്തിലെ മാലിന്യസംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. പ്ലാസ്റ്റിക് അടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും ചോദിച്ചു.
ബ്രിട്ടനിലെ വില്യം രാജകുമാരനും വെയിൽസ് രാജകുമാരി കാതറിനും മുംബൈ സന്ദർശിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ബല്ലാർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കി മോടിപിടിപ്പിച്ചതിനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. വിഐപികൾ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം നഗരം മിനുക്കിയെടുക്കുന്ന ഭരണകൂടം, വർഷങ്ങളായി ഈ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
നഗരത്തിലെ കഞ്ചൂർമാർഗ് ലാൻഡ്ഫില്ലിലെ കൂറ്റൻ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ ഭീതിദമായ അവസ്ഥയും നേരിൽ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിനെതിരെ സമൂലമായ നിരോധനം നടപ്പാക്കിക്കൂടേയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഇതുമൂലം നിരവധി പേർ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗരത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാർ, നഗരസഭാ അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
വാണിജ്യ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നഗരം വൃത്തിയായി നിലനിർത്താൻ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. കഞ്ചൂർമാർഗ് പ്ലാന്റിലെ മലിനീകരണവും ദുർഗന്ധവും സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിന്റെ അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ ഡിസംബർ 7-ലേക്ക് മാറ്റി."