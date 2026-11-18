സവർക്കറെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്ന്; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം കീറിയെറിഞ്ഞ് ശിവസേനtext_fields
മുംബൈ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ’ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന വിഭാഗം. പുസ്തകത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ നേതാവ് സവർക്കറെക്കുറിച്ച് അപമാനകരമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇത് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. മുംബൈയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ശിവസേന നേതാക്കൾ പുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പ് കീറുകയും വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ശിവസേന വക്താവ് ഷൈന എൻ.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. സഞ്ജയ് നിരുപം, ആനന്ദ് ദുബെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ’ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 201, 443 പേജുകളിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.
സവർക്കറെ "ഹിന്ദുത്വ ബഹിഷ്കരണവാദി"എന്ന നിലയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഷൈന എൻ.സി ആരോപിച്ചു. സവർക്കറുടെ ത്യാഗങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ സംഭാവനകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം 11 വർഷം ആൻഡമാനിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ തടവനുഭവിച്ച കാര്യവും ഷൈന എൻ.സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകപ്രകാശനം. രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്രയും പുതിയ സംസ്കാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിൽ സോണിയ പങ്കുവെക്കുന്നത്.
നവംബർ 10-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 544 പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു. കവർ ചിത്രത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെയാണ് സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇതോടെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്.