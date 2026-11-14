ശൈഖ് ഹസീനയെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് ബംഗ്ലാദേശ് സൈന്യം; അപ്പീൽ അവസരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

ശൈഖ് ഹസീനയെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് ബംഗ്ലാദേശ് സൈന്യം; അപ്പീൽ അവസരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനിക വിമാനത്തിൽ ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകണമെന്നും വധശിക്ഷക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനും പുതിയ വിചാരണ നേരിടാനും അവർക്ക് അവസരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമെന്ന് ബി.ബി.സി ബംഗ്ലാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2024 ആഗസ്റ്റിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യം വിട്ട ഹസീന അന്നുമുതൽ ഇന്ത്യയിലാണ് കഴിയുന്നത്. 2024 ജൂലൈയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി ഹസീനക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഹസീനയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബംഗ്ലാദേശ് സൈന്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നതാണ് ആദ്യ നിബന്ധന. സൈനിക വിമാനത്തിൽ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 2024 ൽ രാജ്യം വിടുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് സൈനിക വിമാനത്തിലാണ് ഹസീന ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. മടക്കയാത്രയും സമാനമായ രീതിയിലാകണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വധശിക്ഷക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനും ജൂലൈ 2024ലെ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ പുതിയ വിചാരണ നേരിടാനും ഹസീനക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന.
ഇന്ത്യയിലെ ഹസീനയുടെ തുടർച്ചയായ താമസം ധാക്കയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് കോടതിയുടെ ശിക്ഷക്ക് വിധേയയായ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യ അഭയം നൽകുന്നതിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വിമർശനമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഹസീനയെ മറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പരിഗണനയെന്നും ബി.ബി.സി ബംഗ്ലാ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ വിജയിച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഹസീന നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2026 ഡിസംബറിൽ മടങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മടങ്ങുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.
തിരിച്ചെത്തിയാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ജയിലിലടക്കപ്പെടുകയോ വധശ്രമം നേരിടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹസീന പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഹസീന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് വീടും ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സർക്കാരിനു കീഴിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഹസീന വിമർശിച്ചു.