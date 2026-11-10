‘കുടുംബവാഴ്ചയുടെ താലത്തിൽ വളർന്നതല്ല എന്റെ അച്ഛൻ’; സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ മകൾ

‘കുടുംബവാഴ്ചയുടെ താലത്തിൽ വളർന്നതല്ല എന്റെ അച്ഛൻ’; സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ മകൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി (സി.പി.പി) അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമകുറിപ്പുകളിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി മകൾ ശർമ്മിഷ്ഠ മുഖർജി. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയവും ഭരണപാടവവും കഠിനാധ്വാനവും ഉള്ള ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളതെന്നും, ഗാന്ധി-നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും അത്തരമൊരു പദവി സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ സോണിയയ്ക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയതാണോ പ്രശ്നമെന്നും ശർമ്മിഷ്ഠ ചോദിച്ചു.
സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോംഗിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' ചൊവ്വാഴ്ച വിപണിയിലെത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അതിലെ ഉള്ളടക്കം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ, 2010-ൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് പ്രണബ് മുഖർജി സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുവെന്ന് സോണിയ കുറിച്ചിരുന്നു.
"കുടുംബവാഴ്ചയുടെ താലത്തിൽ വെച്ചുനീട്ടിയ പദവികളല്ല": ശർമ്മിഷ്ഠയുടെ മറുപടി
തന്റെ പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തെയും പ്രതിഭയെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടി 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ ശർമ്മിഷ്ഠ കടുത്ത പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത്. 'ഇതിൽ ഇത്ര ഞെട്ടാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഭരണപരിചയവും അറിവും കഠിനാധ്വാനവും ഉള്ള ഒരാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണോ? 'ഏതൊരു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഉണ്ടാകേണ്ട സ്വാഭാവികമായ ആഗ്രഹമാണിത്' എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്', ശർമ്മിഷ്ഠ വ്യക്തമാക്കി. 'വളരെ സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ അച്ഛൻ വന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയതെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടുമാണ്. കുടുംബവാഴ്ചയുടെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പദവിയും താലത്തിൽ വെച്ചുനീട്ടിയിട്ടില്ല. ഗാന്ധി-നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി മോഹിച്ചതും അത് സോണിയാജിയോട് സൂചിപ്പിച്ചതുമാണോ അവരുടെ ഞെട്ടലിന് കാരണം'? ശർമ്മിഷ്ഠ ആഞ്ഞടിച്ചു.
തന്നോട് പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് വിരോധമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ലെന്ന സോണിയയുടെ വരികൾ ശരിവെച്ച ശർമ്മിഷ്ഠ, അച്ഛന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആർക്കെതിരെയും പക വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും, രാഷ്ട്രീയ പ്രായോഗികതയും ഒപ്പം സ്വാഭാവിക മനുഷ്യസഹജമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പക്വതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സോണിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ: '2010-ൽ തലപ്പത്ത് മാറ്റം വേണമെന്ന് പ്രണബ് ആവശ്യപ്പെട്ടു'
ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി. ചിദംബരവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് 2010-ൽ പ്രണബ് മുഖർജി അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്ന് സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സർക്കാരിന്റെ തലപ്പത്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ സമയമായെന്ന് നിരാശയോടെ പ്രണബ് സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല മോഹത്തിന്റെ സൂചനയായി താനത് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും സോണിയ എഴുതുന്നു. താൻ സൗമ്യമായി സംഭാഷണ വിഷയം മാറ്റുകയായിരുന്നു.
പാർട്ടി ചരിത്രത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിലും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള 'എൻസൈക്ലോപീഡിയ' പോലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രണബെന്നും, എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ അമിതമായി ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ അനുസ്മരിക്കുന്നു. 1984-ൽ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ പ്രണബ് തുനിഞ്ഞ കാര്യവും പുസ്തകം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
എ.കെ. ആന്റണിയും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും പുസ്തകത്തിൽ
പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് പുറമെ തന്റെ ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ താങ്ങായി നിന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചും സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനും ജ്ഞാനിയുമായ ഉപദേശകനായിരുന്നു എ.കെ. ആന്റണിയെന്ന് സോണിയ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഡൽഹിയിലെ കൊടുംതണുപ്പിലും ഒരു പഴയ ചാരനിറത്തിലുള്ള ജേഴ്സിയോ വെള്ള ഷാളോ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലെ ഒരേയൊരു മാറ്റം; പരമ്പരാഗതമായ കോട്ടൺ മുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ച ലളിതജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. മീറ്റിംഗുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ട് ഒരു വാചകത്തിൽ കാതലായ പ്രശ്നം ചുരുക്കിപ്പറയാൻ മുൻ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി അർജുൻ സിംഗിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ തനിക്ക് പതർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം തുണയായി നിന്നത് മാധവറാവു സിന്ധ്യയായിരുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഫയർബ്രാൻഡ് നേതാവ് പ്രിയ രഞ്ജൻ ദാസ് മുൻഷി, വിശ്വസ്തനായ സഹപ്രവർത്തകൻ ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസ്, ഷീലാ ദീക്ഷിത്, അംബികാ സോണി, മൊഹ്സിന കിദ്വായി എന്നിവരെയും സോണിയ അനുസ്മരിക്കുന്നു.
പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോര് ഉടലെടുത്തു. ചരിത്ര വിവാദങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്കിനായി ബി.ജെ.പി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചപ്പോൾ, നെഹ്റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമമാണ് സോണിയയുടെ പുസ്തകമെന്ന് ബി.ജെ.പിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി.