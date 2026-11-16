മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കടുത്ത വരൾച്ച; 31,000 കോടി രൂപയുടെ സഹായം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നാവിസ്text_fields
മുംബൈ: വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച 31,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് വേഗത്തിൽ അനുവദിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൂണെയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്തെ 358 താലൂക്കുകളിൽ 304 എണ്ണത്തിലും ഇതിനകം വരൾച്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രീതിയിൽ കാർഷിക വിളകൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്രസംഘം വരൾച്ച ബാധിത ജില്ലകൾ സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് പരമാവധി സാമ്പത്തിക സഹായം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഫഡ്നാവിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പുറമെ, സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എൻസിപിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ലയിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ അറിയിക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി. അജിത് പവാറിന്റെ വിയോഗത്തോടെ ലയന ചർച്ചകൾ പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചതായി എൻസിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കൊലാപ്പൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ക്ഷീര യൂനിയനായ ഗോകുലിന്റെ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. കർജത്തിലെ സംഭരണ വൈദ്യുതി പദ്ധതി, വാധവൻ തുറമുഖം തുടങ്ങിയ വികസന പദ്ധതികൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളും നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തി. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.