ഗുജറാത്തിൽ കാറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴ് മരണം; കാർ രണ്ടായി പിളർന്നുtext_fields
അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയിൽ കാറും ട്രെയിലർ ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. ഭുജ്–ഖാവ്ഡ ഹൈവേയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് കച്ച് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഒരു കുടുംബമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരിൽ ദമ്പതികളും പിഞ്ചുകുഞ്ഞും ഉൾപ്പെടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
രാത്രി 9.30ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. ഭുജിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ, എതിർദിശയിൽ ഖാവ്ഡയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ചരക്ക് ട്രെയിലറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. കാറും ട്രക്കും നേർക്കുനേർ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ രണ്ടായി പിളർന്നു.
സൗരവ്സിങ് ജസ്പാൽസിങ് നേഗി (32), ഭാര്യ സവിത, ഇവരുടെ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള മകൾ ശിവിക, റിങ്കി നിതിൻ ഗുൻസായിയും മകൾ വാമികയും രാജേഷ് സിങ് റാവത്തും ഏഴ് വയസ്സുള്ള മകൾ രക്ഷിതയുമാണ് മരിച്ച മറ്റ് നാലുപേർ.
പ്രദേശവാസികൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. അധികൃതർ നിരവധി ആംബുലൻസുകളും സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു. മരിച്ച ഏഴുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനക്കായി ഭുജിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ സൈനിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് സൂചന. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിലെത്തി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 9ന് ഖാവ്ഡ റിന്യൂവബിൾ എനർജി പാർക്ക് റോഡിലുണ്ടായ മറ്റൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ഒരു മാസം തികയും മുമ്പാണ് സമാനമായ മറ്റൊരു അപകടം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.