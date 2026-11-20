തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന് തിരിച്ചടി; തിരുപ്പറകുൺറത്ത് കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുമതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരൈയിലെ തിരുപ്പറകുൺറം മലമുകളിലെ തർക്കവിഷയമായ കൽത്തൂണിൽ (ദീപത്തൂൺ) നവംബർ 24ന് കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി.
ദർഗക്ക് സമീപത്തെ കൽതൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷത്തിന് മങ്ങലേൽപിക്കുമെന്ന തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന്റെ നിലപാടിന് തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി. എന്നാൽ, ഈ വർഷം ദീപം തെളിയിക്കാൻ നൽകിയ അനുമതി വരും വർഷങ്ങളിലും ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആചാരപ്രകാരം ദീപം തെളിയിക്കാനുള്ള സ്ഥിരമായ അവകാശമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജനുവരി 6 ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ‘ദീപത്തൂൺ’ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൽത്തൂണിൽ ഔദ്യോഗികമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സംഘം കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു.
ഈ ഉത്തരവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളും ഈ വർഷത്തെ കാർത്തിക ദീപോത്സവത്തിന് മാത്രമുള്ള നടപടിയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനുള്ള അംഗീകാരമായോ തർക്കത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായോ ഈ ഉത്തരവിനെ കാണരുതെന്നും രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമോ ഉചിതമോ അല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, തർക്കത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശം, ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ, എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ പിന്നീട് പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ദീപം തെളിയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയാൽ പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്നും, അനുമതി നിഷേധിച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിനായി പിന്നീട് മറ്റൊരു അവസരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.
ദീപം തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങ്, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇടപെടണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. ചടങ്ങ് നടത്താൻ അനുമതിയുള്ള സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെ വേണമെന്നും എത്രപേർ ഉണ്ടാകണമെന്നും ക്ഷേത്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, മധുരൈ ജില്ലാ കളക്ടർ, പൊലീസ് കമ്മീഷണർ, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
സമാധാനപരമായ ആചാരം ഉറപ്പാക്കാൻ മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറോടും പൊലീസ് കമ്മീഷണറോടും ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദീപം തെളിയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കും ഘോഷയാത്രകൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചടങ്ങ് നടത്താനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. പൊതുസമാധാനവും ക്രമസമാധാനവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ദീപം തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിന്റെ സമയവും ദൈർഘ്യവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായ ശേഷം സ്ഥലത്ത് യാതൊരു വസ്തുക്കളോ താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളോ അവശേഷിപ്പിക്കരുതെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. സ്ഥലത്ത് കുഴിയെടുക്കൽ, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തൽ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ എന്നിവ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
അതിനോടു ചേർന്നുള്ള ദർഗയിലേക്കും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ദർഗക്ക് സമീപമുള്ള തൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾക്കെതിരായ ഹർജികളാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹർജിക്കാരനായ രാമ രവികുമാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പി. വള്ളിയപ്പൻ, തൂൺ മതപരമായ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു സർവേ കല്ല് മാത്രമാണെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെ എതിർത്തു.
2025 ഡിസംബറിൽ ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹർജി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേത്രഭൂമിയിലാണ് തൂൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, അവിടെ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ ക്ഷേത്ര അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ, ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഹർജിയെ എതിർത്തു. ഈ സ്ഥലത്ത് ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിന് പരമ്പരാഗത ആചാരമുണ്ടെന്ന വാദവും സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതോടെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളിലേക്കും കേസ് നീണ്ടു. തുടർന്ന് സിഐഎസ്എഫ് സുരക്ഷയിൽ ഭക്തർക്ക് ദീപം തെളിയിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് സ്വാമിനാഥൻ അനുമതി നൽകി. ഇതിന് തടസ്സമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിരോധന ഉത്തരവുകളും റദ്ദാക്കി. 2026 ജനുവരിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ശരിവെച്ചു. വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആശങ്കയും ദീപത്തൂൺ വെറുമൊരു സർവേ കല്ലാണെന്ന വാദവും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു