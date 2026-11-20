പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; മുൻ എം.എൽ.എ ഹർദിയാൽ സിങ് കംബോജ് ബിജെപിയിൽtext_fields
ചണ്ഡീഗഡ്: അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് മുൻ എം.എൽ.എയും പ്രകടനപത്രികാ സമിതിയുടെ സഹഅധ്യക്ഷനുമായ ഹർദിയാൽ സിങ് കംബോജ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. രാജ്പുര മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള മുൻ എം.എൽ.എയായ കംബോജ് അനുയായികൾക്കൊപ്പമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.
പഞ്ചാബ് ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സൈനിയും പഞ്ചാബ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കേവൽ സിങ് ധില്ലണും പങ്കെടുത്തു. പഞ്ചാബിനെ ഗുണ്ടായിസം, അഴിമതി, കൊള്ള, ധാർഷ്ട്യം എന്നിവയിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാണ് താനും അനുയായികളും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതെന്ന് കംബോജ് പറഞ്ഞു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് അർഹമായ പരിഗണനയും ബഹുമാനവും നൽകുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബിജെപിയെന്നും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം നേടുന്നതിനായി അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2012ലും 2017ലും രാജ്പുര മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കംബോജ്, ഇരുതവണയും പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 1998 മുതൽ 2018 വരെ പട്യാല റൂറൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം എ.ഐ.സി.സി അംഗം, പി.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി ചീഫ് വിപ്പ് (സഹമന്ത്രി പദവി), പഞ്ചാബ് വെയർഹൗസിങ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് പാർട്ടികളിൽനിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെ ബിജെപി പ്രവേശനം കോൺഗ്രസിനോടുള്ള അതൃപ്തിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന അജണ്ടയിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കംബോജ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ലെന്നും വലിയ ജനപിന്തുണയുള്ള നേതാവാണെന്നും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി പറഞ്ഞു. ഖട്കർ കലാനിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം ലംഘിക്കുകയും പഞ്ചാബിന്റെ കടം ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്ത ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 2029ഓടെ സമ്പന്നവും ലഹരിമുക്തവുമായ പഞ്ചാബ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും സൈനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കംബോജിന്റെ ഭരണപരിചയവും അർപ്പണബോധവും തനിക്ക് നേരിട്ടറിയാമെന്നും അദ്ദേഹത്തെയും അനുയായികളെയും ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പഞ്ചാബ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കേവൽ സിങ് ധില്ലൺ പറഞ്ഞു.
പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി നേതാവ് സതീഷ് പൂനിയ, രാജ്യസഭാ എംപി, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ സരിൻ, മീഡിയ മേധാവി വിനീത് ജോഷി, പട്യാല ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജസ്പാൽ സിംഗ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച നേരത്തെ നടന്ന മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽനിന്നുള്ള നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു.