വെടിയുണ്ടകൾ പിടികൂടിയതിന് ആർ.എസ്.എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം; പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി

വെടിയുണ്ടകൾ പിടികൂടിയതിന് ആർ.എസ്.എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം; പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പൊലീസിൽ പരാതിtext_fields
ബെംഗളൂരു: കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസിൽ പരാതി. ബീഹാറിലും ഹരിയാനയിലും വെടിയുണ്ടകൾ പിടികൂടിയതിന് ആർ.എസ്.എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ ഇന്നലെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സാമുദായിക സൗഹൃദം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആർ.എസ്.എസ് സഹയാത്രികൻ കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. തേജസ് എ. ഗൗഡയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ബനശങ്കരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്. എക്സ് സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഖാർഗെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹിക സൗഹൃദം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി.
ബീഹാറിലും ഹരിയാനയിലുമായി 44,250 വെടിയുണ്ടകൾ പിടികൂടിയത് അന്തർസംസ്ഥാന വെടിക്കോപ്പ് കടത്ത് ശൃംഖലയെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിന് ആർ.എസ്.എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഖാർഗെ എക്സിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഒരു സാധാരണ ക്രിമിനൽ കേസ് അല്ല, ഗുരുതരമായ ഒരു ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കയാണ്.
ഈ റാക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആർ.എസ്.എസ് യൂണിഫോം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇവർ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരാണോ എന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്നും ഖാർഗെ എക്സിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും മറുപടികൾ പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
വെടിയുണ്ടകൾ പിടികൂടിയതുമായി ആർ.എസ്.എസിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഖാർഗെ ശ്രമിച്ചുവെന്നും, പ്രസ്തുത സംഘടനയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഗൗഡ പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. വിവരങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അത് ബോധപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പരത്തി സാമുദായിക സൗഹൃദം തകർക്കുമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്നയാൾ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കാനും പൊതുസമാധാനം സംരക്ഷിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും, ഒരു സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ചവരെ എഫ്.ഐ.ആർ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.