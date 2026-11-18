എസ്ഡിപിഐ നേതാവ് നെല്ലായ് മുബാറക് മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക്? സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിtext_fields
ചെന്നൈ: പാർട്ടി പദവികളും പ്രാഥമിക അംഗത്വവും രാജിവെച്ച എസ്ഡിപിഐ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ നെല്ലായ് മുബാറക് മുസ്ലിം ലീഗിലേക്കെന്ന് സൂചന. മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് സ്വഗതം ചെയ്ത് പാർട്ടി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ടു.
‘നെല്ലൈ മുബാറക് ഇന്ത്യൻ യൂനിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് തനതായ നയവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. വ്യക്തിവിദ്വേഷങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും മറന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും വരുംതലമുറയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാവരും ഒരുകുടക്കീഴിൽ ഒന്നിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ലീഗിന്റെ വളർച്ചക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ സഹോദരൻ നെല്ലായ് മുബാറക്കിനെ മാതൃസംഘടനയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കുറിപ്പ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാർട്ടി വടുന്ന കാര്യം നെല്ലായ് മുബാറക് ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിലുണ്ടായ ഒരു കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളുമാണ് തന്റെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും രാജി തീരുമാനത്തിനും കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ എസ്ഡിപിഐ പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ അംഗമായും സംഘാടകനായും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നെല്ലൈ മുബാറക്, പ്രഥമ സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ടിച്ചു. ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം, ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയിലുടനീളം പിന്തുണ നൽകിയ സംസ്ഥാന-ദേശീയ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, ജില്ല മുതൽ ബ്രാഞ്ച് തലം വരെയുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കും പോഷക സംഘടനകൾക്കും കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.