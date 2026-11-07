26 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചുമമരുന്ന് കേസ്: ഡോക്ടറുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

26 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചുമമരുന്ന് കേസ്: ഡോക്ടറുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിൽ 26 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് നിർദേശിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ പ്രവീൺ സോണിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കേസ് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. കേസിൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ട് അധികനാളായിട്ടില്ലെന്നും മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് ഡോക്ടറുടെ ബന്ധുവാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.
മരുന്ന് നിർദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും നിർമാണത്തിലോ ഉൽപാദനത്തിലോ പങ്കില്ലെന്നും സോണിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് ഡേവ് വാദിച്ചു. എന്നാൽ, 26 കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടറെന്ന നിലയിൽ സോണിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
മലിനമായ ചുമ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് സോണിക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് തെളിയിക്കാനായാൽ ജീവപര്യന്തം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കേസാണിതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയെങ്കിലും ഒരുവർഷത്തിനുശേഷം വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഛിന്ദ്വാര ജില്ലയിലെ പരാസിയ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സോണിയെ 2025 ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. അങ്കിത് സെഹ്ലാമിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 105-ാം വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്കും ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും കീഴിലാണ് കേസ്.
കോൾഡ്രിഫ് മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ കുട്ടിയുടെ മരണം 2025 സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് ഛിന്ദ്വാരയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്നും കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് നിർദേശിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മരുന്നിന്റെ സാമ്പിളുകളിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വിഷരാസവസ്തു വൃക്കകൾക്ക് ഗുരുതരമായ തകരാറുണ്ടാക്കുകയും വൃക്കസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാം.
പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം മരുന്നിൽ 46.28 ശതമാനം വരെ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അനുവദനീയമായ പരിധി 0.1 ശതമാനമാണ്. രണ്ട് മുതൽ നാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോണി മരുന്ന് നിർദേശിച്ചതായും തുടർന്ന് വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായ കുട്ടികളെ നാഗ്പൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ പലരും മരിച്ചതായും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സോണിയുടെ ഭാര്യ ജ്യോതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അപ്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്ന് വിറ്റിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. ക്ലിനിക്കിന് സമീപത്തുള്ള ഈ ഫാർമസി സോണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ വാദം. ഓരോ കുപ്പി മരുന്നും നിർദേശിക്കുമ്പോഴും സോണിക്ക് 10 ശതമാനം കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഫാർമസിക്ക് കുപ്പിയൊന്നിന് 23 രൂപ ലാഭമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്നു.
നാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻ ചുമമരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് വിലക്കിയ 2023 ഡിസംബർ 18ലെ കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സർക്കുലർ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും സോണി മരുന്ന് നിർദേശിച്ചെന്നാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം. 1998ൽ ഡൽഹിയിൽ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കലർന്ന ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാഗ്പൂരിലെ മുതിർന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ സോണിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, മരുന്ന് നിർമിക്കുകയോ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സാധുവായ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ ശ്രേസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസാണ് മരുന്ന് നിർമിച്ചതെന്നും സോണിയുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. മരുന്ന് നിർദേശിച്ച സമയത്ത് അത് നിരോധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച 2005ലെ ജേക്കബ് മാത്യു കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സോണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈകോടതി 2026 ജൂൺ 30ന് തള്ളിയിരുന്നു. 2026 ഫെബ്രുവരി 17ന് ആദ്യ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയശേഷം കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലയളവ് മാത്രമാണ് മാറിയ സാഹചര്യമെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ മതിയായ കാരണമില്ലെന്നും ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.