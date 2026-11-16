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    പാലത്തായി പീഡന കേസിലെ ഹൈകോടതി ജാമ്യം: ബി.ജെ.പി നേതാവ് പത്മരാജന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്

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    പാലത്തായി പീഡന കേസിലെ ഹൈകോടതി ജാമ്യം: ബി.ജെ.പി നേതാവ് പത്മരാജന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്
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    ന്യൂഡൽഹി: പാലത്തായി പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായ ബി.ജെ.പി നേതാവും അധ്യാപകനുമായ കെ. പത്മരാജന് ഹൈകോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരും പരാതിക്കാരനും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി.

    ​കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് പത്മരാജനെ വിചാരണക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ, വിചാരണക്കോടതി വിധിച്ച ജീവപര്യന്തം തടവ് മരവിപ്പിച്ച ഹൈകോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് സർക്കാരും അതിജീവിതയുടെ കുടുംബവും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ മർസൂഖ് ബാഫഖി തങ്ങൾ, അഭിഭാഷകരായ റിസ്‌വി മുഹമ്മദ്, വൈശാഖ് എസ്. എന്നിവരും, പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാരിസ് ബീരാൻ, അസർ അസീസ്, റിസ്‌വാന ആർ. രാജ് എന്നിവരും ഹാജരായി.

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    News Summary - SC notice to Padmarajan in Palathayi rape case
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