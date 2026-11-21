ദാദർ 'ചൈത്യഭൂമി'യെങ്കിൽ നാഗ്പൂരിനെ ദീക്ഷഭൂമി ആക്കണമെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുംബൈയിലെ ദാദർ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് ‘ചൈത്യഭൂമി’ എന്ന് പേരിടാനുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിനിടെ, നാഗ്പൂരിനെ ‘ദീക്ഷഭൂമി’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യണമെന്ന് ശിവസേന (യു.ബി.ടി) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കറോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഈ നിർദേശം പരിഗണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ദാദർ വെറുമൊരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമാണെന്നും നാഗ്പൂരിനെ ‘ദീക്ഷഭൂമി’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോ. അംബേദ്കറിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവെന്നും റാവത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർപ്പുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായാലും സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.ജാതിവിവേചനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായിരുന്നു 1956 ഒക്ടോബറിൽ ഡോ.അംബേദ്കർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച സംഭവം. ഈ ചരിത്രപരമായ ചടങ്ങ് നടന്നത് നാഗ്പൂരിലെ ദീക്ഷഭൂമിയിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമായതെന്നും റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ ആവശ്യത്തെ കോൺഗ്രസും പിന്തുണച്ചു. നാഗ്പൂരിന്റെ പേര് ‘ദീക്ഷഭൂമി’ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് വിജയ് വഡെറ്റിവാർ ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കറെന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ ദീക്ഷഭൂമി സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റാവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ ബി.ജെ.പി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ദാദർ മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ പേരുമാറ്റത്തിനെതിരെ ശിവസേന (യുബിടി) മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേനയെ (എംഎൻഎസ്) മുന്നിൽനിർത്തി രാഷ്ട്രീയ നീക്കം നടത്തുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് നവനാഥ് ബാൻ ആരോപിച്ചു. ആദ്യം ‘ചൈത്യഭൂമി’ എന്ന പേരുമാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ റാവത്ത് തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റാവത്ത് ഒരിക്കലും ചൈത്യഭൂമി സന്ദർശിക്കാറില്ലെന്നും അംബേദ്കറിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും ബാൻ ആരോപിച്ചു. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ റാവത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.നാഗ്പൂർ ഇതിനകം തന്നെ ദീക്ഷഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് മന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ചന്ദ്രശേഖർ ബാവൻകുളെ പറഞ്ഞു. നാഗ്പൂരിലെത്തുന്ന എല്ലാവരും ദീക്ഷഭൂമി സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ദാദർ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് ‘ചൈത്യഭൂമി’ എന്ന് പേരുമാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ദാദർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേരും മാറ്റുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു. എന്നാൽ, പേരുമാറ്റം മെട്രോ സ്റ്റേഷന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നും സബർബൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് മാറ്റില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ദാദറിന്റെ പേരുമാറ്റത്തിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേനയും (എംഎൻഎസ്) രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ ജീവിതവുമായും ഓർമകളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ചൈത്യഭൂമിയും ദീക്ഷഭൂമിയും. 1956 ഒക്ടോബർ 14ന് നാഗ്പൂരിലെ ദീക്ഷഭൂമിയിൽ വെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം അംബേദ്കർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു. ദളിത് ബുദ്ധമത മുന്നേറ്റത്തിലെ നിർണായക സംഭവമായിരുന്നു ഇത്.
തുടർന്ന് 1956 ഡിസംബർ 6ന് അംബേദ്കർ അന്തരിച്ചു. മുംബൈയിലെ ദാദറിലുള്ള ചൈത്യഭൂമിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം നടന്നത്. ധമ്മചക്ര പ്രവർത്തൻ ദിനത്തിലും മഹാപരിനിർവാൺ ദിനത്തിലും നാഗ്പൂരിലെ ദീക്ഷഭൂമിയിലും മുംബൈയിലെ ചൈത്യഭൂമിയിലും നിരവധി ആളുകൾ സന്ദർശനത്തിനെത്താറുണ്ട്.