മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറി! 22 എൻസിപി എംഎൽഎമാർ ശരത് പവർ പക്ഷത്തേക്ക്?text_fields
മുംബൈ: നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻ.സി.പി) ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ലയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, സുനേത്ര പവാർ നയിക്കുന്ന എൻ.സി.പി വിഭാഗത്തിലെ 20 മുതൽ 22 വരെ എം.എൽ.എമാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാർട്ടി വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) എം.പി സഞ്ജയ് റാവത്ത് രംഗത്ത്. ബുധനാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് റാവത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. എൻ.സി.പി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിനെ സുനേത്ര പവാർ പക്ഷത്തെ എം.എൽ.എമാർ സന്ദർശിക്കുന്നത് വെറും സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾക്കല്ലെന്നും അതിന് പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുണ്ടെന്നും റാവത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു. അജിത് പവാറിന്റെ മരണശേഷം എൻ.സി.പി എം.എൽ.എമാരുടെ അവസ്ഥ 'അടിമകളുടേതിന് തുല്യമായി' മാറിയെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് ആരോപിച്ചു.
'മാതൃസംഘടനയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അത് ലയനമല്ല': സഞ്ജയ് റാവത്ത്
എൻ.സി.പി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇവയാണ്. 'സുനേത്ര പവാറിന്റെ പാർട്ടിയിലെ 20 മുതൽ 22 വരെ എം.എൽ.എമാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിളർന്നുപോകാം. അവർ തങ്ങളുടെ മാതൃസംഘടനയായ ശരദ് പവാർ നയിക്കുന്ന എൻ.സി.പിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ അതിനെ ലയനം എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അവർ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ ചേരാനും സാധ്യതയുണ്ട്,' റാവത്ത് പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ എൻ.സി.പി ലയനം നടക്കില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫഡ്നാവിസിന്റെ ഈ നിബന്ധന ശരദ് പവാറിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് റാവത്ത് തിരിച്ചടിച്ചു.
ഗോകുൽ ഡയറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹായുതി സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം
കോലാപൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘമായ 'ഗോകുൽ ഡയറി'യുടെ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വോട്ടവകാശമുള്ള നാല് അധിക ഡയറക്ടർമാരെ ഡയറി ബോർഡിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭരണകക്ഷിയായ മഹായുതിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും എൻ.സി.പി നേതാവുമായ രാജേഷ് പാട്ടീൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.സി സതേജ് പാട്ടീലിന്റെ പാനലിൽ നിന്നാണ് അധികാരം തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് റാവത്ത് ആരോപിച്ചു. 'രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല' എന്ന് മഹായുതി മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ റാവത്ത്, വ്യക്തികളെയല്ല ഗോകുൽ ഡയറിയെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ വാദത്തെയും തള്ളി. ഡയറിയെ മാത്രമാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് സർക്കാർ നോമിനികളെ നിയമിക്കാൻ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.