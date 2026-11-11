പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് നേരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം; പാസ്റ്റർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ക്രൂരമർദ്ദനം

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് നേരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം; പാസ്റ്റർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ക്രൂരമർദ്ദനംtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിനിടയിൽ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം. പൂർബ ബർധമാൻ ജില്ലയിലെ റയാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെയാണ് നാൽപ്പതംഗ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ പാസ്റ്റർക്കും നിരവധി വിശ്വാസികൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നുവെന്നും 'ഹണിട്രാപ്പ്' നടത്തുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.
ആക്രമണത്തിനിടയിൽ അക്രമികൾ തങ്ങളെക്കൊണ്ട് 'ജയ് ശ്രീറാം' വിളിപ്പിച്ചതായും, "ഇത് ഹിന്ദു പ്രദേശമാണ്, ഇവിടെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന്" ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആക്രമണത്തിനിരയായവർ 'ആൾട്ട് ന്യൂസിനോട്' പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവർ ബർധമാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും, സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചുകടന്ന അക്രമികളുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് പരാതി പിൻവലിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി.
നവംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. സുശാന്ത മജിലയുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം നടക്കവെയാണ് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന അക്രമികൾ 'ജയ് ശ്രീറാം' വിളികളുമായി വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പാസ്റ്റർ ചോട്ടു റുയിദാസിനെ ഗ്രാമവാസിയായ ബിശ്വേശ്വർ ചൗധരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തല്ലുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. മുളവടികൾ കൊണ്ടും ബെൽറ്റു കൊണ്ടും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരിക്കേറ്റവർ പറഞ്ഞു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 17 വയസ്സുകാരനായ ആൺകുട്ടി രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.
അക്രമികളെ ഭയന്ന് അടുക്കളയിൽ ഒളിച്ച പാസ്റ്ററെ വാതിൽ തകർത്ത് പുറത്തെടുത്ത് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. പാസ്റ്ററെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരി നിലത്തുവീണ് ബോധരഹിതയായി. ഇവരെ അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരു വിശ്വാസിയായ സാഗരി കൊനായി എന്ന വയോധികയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം അവരെയും മർദ്ദിച്ചു. കയ്യിക്ക് ഒടിവ് സംഭവിച്ച ഇവരെക്കൊണ്ട് ചെവിയിൽ പിടിച്ച് സിറ്റപ്പ് എടുപ്പിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
പാസ്റ്റർ ജോസ് ബെർണാഡ് 112-ൽ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ അക്രമികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശ്വാസികൾ ആരോപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയ ശേഷമാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പാസ്റ്റർ ജോസ് ബെർണാഡ് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയെങ്കിലും, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ അക്രമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളറിന് പിടിച്ച് വധഭീഷണി മുഴക്കി. പൊലീസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകൾ.
പൊലീസിന്റെ നിസ്സഹകരണത്തെ തുടർന്നാണ് പരാതി പിൻവലിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായതെന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അക്രമികൾ സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബർധമാൻ ഐ.സി. ദേബബ്രത മുഖർജി വ്യക്തമാക്കി.