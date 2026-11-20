ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് എഴുതി നൽകണോ?; ഭാരത് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് കേന്ദ്രം വിസ അനുവദിച്ചവർ: സൽമാൻ ഖുർഷിദ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത് ഉച്ചകോടി രഹസ്യയോഗമായിരുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രം വിസ നൽകിയ വിദേശ നേതാക്കൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൽമാൻ ഖുർഷിദ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി നൽകണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിലയിരുത്തലിലും വിവേചനാധികാരത്തിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ, അത് പറയാൻ അവരെ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഖുർഷിദ് പറഞ്ഞു.
സത്യസന്ധരായ, ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, സുതാര്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ച ആളുകൾക്കൊപ്പം കോടതി നിൽക്കുമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഉച്ചകോടിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജിയാക്കോമോ ഫിലിബെക്ക് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഖുർഷിദിന്റെ പരാമർശം. ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇറ്റാലിയൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജിയാക്കോമോ ഫിലിബെക്ക് 'വോട്ട് ചോർ, ഗദ്ദി ഛോഡ്' (വോട്ട് കള്ളൻ, രാജിവെക്കുക) എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി.ജെ.പിയെ പ്രകോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് വേദിയൊരുക്കുന്നുവെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ ബി.ജെ.പിക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചും ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി പ്രതിപക്ഷത്താണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമാന ചിന്താഗതിക്കാരുമായി വിദേശനയ ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. യുഎസിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ, യുകെയിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും ലേബർ പാർട്ടി, ചില സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയവരുമായി കോൺഗ്രസിന് ബന്ധമുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും യാത്രകൾ നടത്തുകയും സമാനമായ ലോകവീക്ഷണമുള്ള സർവ്വകലാശാലകൾ, തിങ്ക് ടാങ്കുകൾ, ലോകത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഒരു ഉച്ചകോടി ആർക്കും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്താൻ കഴിയില്ല. വിദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ വിസയും രാഷ്ട്രീയ അനുമതികളും ആവശ്യമാണ്. ഇത് നൽകുന്നത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ്.കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാസ, പലസ്തീൻ, ഇസ്രായേൽ, ഉക്രെയ്ൻ, അയൽരാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.ഇത്തവണ ഒരു നോർവീജിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിസ നൽകുകയും പിന്നീട് അവസാന നിമിഷം അത് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. 116 പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇത്തവണ വിസ നൽകിയില്ല. രാജ്യത്തോ വിദേശത്തോ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടികളിൽ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം, വിയോജിപ്പ് എന്നിവയോട് പാർട്ടി പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അതിനെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധമോ രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തതോ ആയ നിലപാടായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും മൂന്നാം പതിപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഖുർഷിദ് വ്യക്തമാക്കി