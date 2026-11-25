അമിത് ഷായും സുഖ്ബീർ ബാദലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; പഞ്ചാബിൽ പാത അത്ര എളുപ്പമല്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2027ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ശിരോമണി അകാലിദളും (എസ്.എ.ഡി) ബിജെപിയും സഖ്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെങ്കിലും, മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപാർട്ടികൾക്കും മുന്നോട്ടുള്ള പാത അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ, ശിരോമണി അകാലിദൾ പ്രസിഡന്റ് സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ അമിത് ഷാ സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു.
നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ അകാലിദൾ കഠിനശ്രമത്തിലാണ്. പ്രേം സിങ് ചന്ദുമജ്ര, മുൻ ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പ്രബന്ധക് കമ്മിറ്റി (എസ്.ജി.പി.സി) അധ്യക്ഷ ബീബി ജാഗീർ കൗർ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് അകാലിദളിന് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പിൻവലിച്ച കാർഷിക നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന രോഷത്തിന് അയവുവന്നതായും, രണ്ട് കർഷക സംഘടനകൾ അടുത്തിടെ അകാലിദളുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും സൂചനകളുണ്ട്.
എന്നാൽ, പന്ഥിക് വോട്ടുകളിൽ അകാലിദളിനുള്ള അവകാശവാദത്തിന് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഖഡൂർ സാഹിബ് എം.പി അമൃത്പാൽ സിങ് നയിക്കുന്ന അകാലിദൾ (വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ), മുൻ ആക്ടിങ് അകാൽ തഖ്ത് ജഥേദാർ ഗ്യാനി ഹർപ്രീത് സിങഇന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അകാലിദൾ (പുനർ സുർജിത്) എന്നിവയുടെ രംഗപ്രവേശം പന്ഥിക് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചേക്കാം. മുത്തശ്ശിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കസ്റ്റഡി പരോളിൽ അമൃത്പാൽ പഞ്ചാബിലെത്തിയത് യുവാക്കൾക്കിടയിലും പന്ഥിക് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, കോൺഗ്രസിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി നേതാക്കളെ ഒപ്പം ചേർത്ത ബിജെപി, മുൻകാലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചിരുന്ന 23 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങാൻ തയ്യാറായേക്കില്ല.
മാറിയ പഞ്ചാബും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ കരുത്തും
അഞ്ചുവർഷത്തെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എ.എ.പി) ഭരണത്തിന് ശേഷം പഞ്ചാബിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2022-ൽ ഈ ‘പുതിയ’ പാർട്ടിയെ ആദ്യം ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് പഞ്ചാബ്.
വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ പഞ്ചാബിനെ പൂർണമായി മാറ്റിമറിക്കാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, ക്ഷേമപദ്ധതികളിൽ അവർ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 90 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച ‘മുഖ് മന്ത്രി മാവാൻ ധിയാൻ സത്കാർ യോജന’ പ്രകാരം അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായവും നൽകിത്തുടങ്ങി. കേവല വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കപ്പുറം വ്യക്തമായ കണക്കുകളും നേട്ടങ്ങളുമായാണ് എ.എ.പി ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്.
ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച സഖ്യം പ്രധാന പ്രചാരണായുധമാക്കുന്നതെങ്കിലും, വെറും വാചകക്കസർത്തുകൊണ്ട് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുക എളുപ്പമാകില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയക്ക് പിന്നിൽ സഖ്യത്തെയാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അകാലിദളിനെയുമാണ് പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷം തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വെക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രായോഗികമായ പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് വോട്ടർമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സഖ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.