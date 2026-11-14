ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാരക്കരാർ ഉടൻ യാഥാർഥ്യമാകും; ഭൂരിഭാഗം വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർ

ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാരക്കരാർ ഉടൻ യാഥാർഥ്യമാകും; ഭൂരിഭാഗം വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരക്കരാർ ഉടൻ അന്തിമമാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി പരിഹരിക്കാനുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലും അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ലീഡർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് 2026ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനാകുമെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ചർച്ചകളിൽ അടുത്ത് സഹകരിക്കുന്നതിനാൽ വിഷയങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ചർച്ചകളിലെ ഭൂരിഭാഗം വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. പല വിഷയങ്ങളിലും ആശങ്കകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നല്ല. കാരണം, മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായും അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ കരാർ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ,' - ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
വലിയ ചർച്ചകളുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെ അവയിലെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളോ കരാർ പൂർത്തിയാകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്നോ ചർച്ചക്കാർ സാധാരണയായി വെളിപ്പെടുത്താറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് താൻ പങ്കെടുത്ത ആണവ ചർച്ചയിലും സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജയശങ്കർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും യുക്രെയ്നിലെയും സംഘർഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഫ്രിക്കയിലെ ചില മേഖലകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ജയശങ്കർ സംസാരിച്ചു. പുതിയ ശക്തികളുടെ വളർച്ച ഉൾപ്പെടെ ലോകക്രമത്തിൽ പുനഃക്രമീകരണം നടക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും നിലവിലെ ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്കും അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കും പിന്നിലെ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നാൽ അതു മാത്രമല്ല കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.