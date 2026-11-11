ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങി റഷ്യൻ പാരഗ്ലൈഡർ; മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങി റഷ്യൻ പാരഗ്ലൈഡർ; മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിtext_fields
മാണ്ഡി: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി ജില്ലയിൽ ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങിയ റഷ്യൻ പാരഗ്ലൈഡർ പൈലറ്റ് അലക്സിയെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട തീവ്ര രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. മാണ്ഡിയിലെ തണ്ടു പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിലത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുള്ള വൈദ്യുതി ലൈനിലാണ് പൈലറ്റ് കുടുങ്ങിയത്.
കാംഗ്ര ജില്ലയിലെ ലോകപ്രശസ്ത പാരഗ്ലൈഡിങ് കേന്ദ്രമായ ബിർ ബില്ലിങ്ങിൽനിന്നാണ് അലക്സി അന്ന് പറക്കൽ ആരംഭിച്ചത്. പറക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അബദ്ധത്തിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അപകടസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളും ബിർ ബില്ലിങ് പാരഗ്ലൈഡിങ് അസോസിയേഷന് അയച്ചുനൽകി. അസോസിയേഷൻ വിവരം ഉടൻ മാണ്ഡി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
അപകടത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ക്രെയിനുകളും മറ്റ് രക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും അടിയന്തരമായി സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സഹായവും തേടിയിരുന്നെങ്കിലും സേന എത്തുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പൈലറ്റിനെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
നാഷനൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഗവാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന എന്നിവയുടെ സംയുക്തമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായതെന്ന് മാണ്ഡി ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ അപൂർവ് ദേവ്ഗൺ അറിയിച്ചു.