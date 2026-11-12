മുൻകാലത്ത് പടക്കങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

മുൻകാലത്ത് പടക്കങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്text_fields
നാഗ്പുർ: മുൻകാലങ്ങളിൽ പടക്കങ്ങൾ വായു മലിനമാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. അന്നത്തെ പടക്കങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല നിർമിച്ചിരുന്നതെന്നും അവയിൽനിന്നുള്ള പുക പ്രാണികളെ നശിപ്പിക്കുകയും അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചിലർ ആഘോഷങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചാലും സമൂഹത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിലക്കിലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നെയ്യ് വിളക്കുകളും എണ്ണവിളക്കുകളും തെളിയിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യേകതരം വായു രൂപപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് ഭാഗവത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവ പിന്തുടരണം. ഇത് അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമായി നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച നാഗ്പുരിൽ മഹേശ്വരി പഞ്ചായത്തിന്റെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഉത്സവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവത്, പണ്ടുമുതലേ ആഘോഷിച്ചുവരുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഉത്സവങ്ങൾ അവയുടെ തനിമ നിലനിർത്തി ആഘോഷിക്കണമെന്നും അതുവഴി അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതിക്കും മനുഷ്യസമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകമെമ്പാടും ദീപാവലിക്ക് ഇപ്പോൾ അർഹമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ദീപാവലി ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും പാർലമെന്റുകളിൽപ്പോലും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആശംസകൾ നേരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ലോകം തിരിച്ചറിയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.