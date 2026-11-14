സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപ, 300 യൂനിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി; ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ വൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി സർക്കാർ

സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപ, 300 യൂനിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി; ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ വൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി സർക്കാർtext_fields
ഷിംല: ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ 18നും 59നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള അർഹരായ ഏകദേശം 3.50 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും 300 യൂനിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിങ് സുഖുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ‘മുഖ്യമന്ത്രി അപ്നാ പരിവാർ സുഖി പരിവാർ യോജന’ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകിയത്. 2027ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതി പ്രകാരം, ഒരു കുടുംബത്തിലെ അർഹരായ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഓരോ മാസവും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സൗജന്യ വൈദ്യുതിക്ക് അർഹതയുണ്ടാകുക. 59 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം നേരത്തെ 1,050 രൂപയായിരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനകം 1,500 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.
മറ്റൊരു പ്രധാന തീരുമാനമായി, അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും വിൽക്കുന്ന ‘മിച്ച അസംസ്കൃത ജല’ത്തിന്റെ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമായി ഏകീകൃത നയം നടപ്പാക്കാനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. അന്തർസംസ്ഥാന ജലപദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ,സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും, പ്രാരംഭ അടിസ്ഥാന നിരക്കായി 1,000 ക്യുബിക് അടി വെള്ളത്തിന് 100 രൂപ ഈടാക്കും.
യുവാക്കളെ കായികരംഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനെതിരായ പ്രചാരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി 12 ജില്ലകളിലും 'ഖേലോ ഹിമാചൽ ചിത്ത മുക്ത് അഭിയാൻ -2026' ആരംഭിക്കാനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ദീർഘകാലമായി നടപ്പാക്കാതെ കിടന്ന 222 സൗരോർജ പദ്ധതികളുടെ അനുവദിച്ച കരാറുകൾ റദ്ദാക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.
പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, രാജീവ് ഗാന്ധി സ്വരോജ്ഗർ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് യോജന -2023 പ്രകാരം ഡീസൽ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി 30 ൽ നിന്ന് 40 ശതമാനമായി മന്ത്രിസഭ വർധിപ്പിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 50 ശതമാനവും 10 സീറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള ഡീസൽ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 40 ശതമാനവും സബ്സിഡി ലഭിക്കും. ഈ റൂട്ടുകളിൽ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് അറിയിച്ചു.