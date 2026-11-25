രണ്ടടി ഉയരം, ഒരു കോടി രൂപ വില! പുഷ്കർ മേളയിലെ താരമായി കുഞ്ഞൻ പോത്ത്text_fields
ജയ്പൂർ: കൂറ്റൻ പോത്തുകളും അലങ്കരിച്ച ഒട്ടകങ്ങളും ഉയരമേറിയ കുതിരകളും അണിനിരക്കുന്ന പുഷ്കർ മേളയിൽ ഇത്തവണ താരമായിരിക്കുന്നത് വെറും രണ്ടടി മാത്രം ഉയരമുള്ള ഒരു പോത്താണ്. ‘പിങ്കി’ എന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ പോത്തിന്റെ പേര്. അസാധാരണമായ ശരീരവലുപ്പവും സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റവും കൊണ്ട് പിങ്കി ഇതിനോടകം തന്നെ മേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിങ്കിയുടെ ഉടമ അവൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില കേട്ടാൽ ആരും ഒന്ന് അമ്പരക്കും. ഒരു കോടി രൂപ!
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി മേളകളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കർ മേളയിൽ ഇത്തവണ നിരവധി അപൂർവയിനം മൃഗങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വലുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ പിങ്കിയാണ് സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവുമധികം പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. ദിവസവും നിരവധി ആളുകളാണ് പിങ്കിയെ കാണാനും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്താനുമായി എത്തുന്നത്. ഇത്രയും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു പോത്തിനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് പല സന്ദർശകരും പറയുന്നു.
രണ്ടടി മാത്രം ഉയരം; അത്ഭുതമായി പിങ്കി
സാധാരണ പോത്തുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്കിയുടെ ശരീരവലുപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്. വെറും രണ്ടടി മാത്രമാണ് ഉയരം. ഈ അസാധാരണമായ പ്രത്യേകതയാണ് പിങ്കിയെ മേളയിലെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കിടയിലും പിങ്കിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
പിങ്കി വളരെ ശാന്തസ്വഭാവമുള്ള മൃഗമാണെന്നാണ് ഉടമയുടെ അവകാശവാദം. ആളുകൾ അടുത്തെത്തുമ്പോഴും വലിയ പരിഭ്രമമില്ലാതെ ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന പിങ്കിയുടെ സ്വഭാവവും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. പിങ്കിയെ കണ്ട പലരും മേളയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മൃഗമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ഉടമയുടെ വില ഒരു കോടി രൂപ!
പിങ്കിയുടെ അപൂർവമായ ശരീരപ്രകൃതിയും ചെറിയ ഉയരവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഒരു കോടി രൂപ വില നിശ്ചയിച്ചതെന്നാണ് ഉടമ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വില ഉടമ തന്നെ മുന്നോട്ടുവെച്ച അവകാശവാദം മാത്രമാണ്. പിങ്കിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലയുണ്ടെന്നതിന് സ്വതന്ത്രമായ സ്ഥിരീകരണമില്ല. ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകി പിങ്കിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് മേളയിലെ പ്രധാന ചോദ്യം.
പിങ്കി മാത്രമല്ല, അപൂർവ മൃഗങ്ങളുടെ സംഗമവേദിയും
പുഷ്കർ മേളയിൽ പിങ്കിയെ കൂടാതെ നിരവധി അപൂർവയിനം മൃഗങ്ങളും ഇത്തവണ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം രണ്ടര അടി മാത്രം ഉയരമുള്ള പൂങ്കനൂർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളും മേളയിലെ കൗതുകക്കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ്. അതേസമയം, നൂറുകണക്കിന് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഭീമൻ മുറാ ഇനം പോത്തുകളും സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.
ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വിലമതിക്കുന്ന കുതിരകളും ഇത്തവണത്തെ മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. കോടികൾ വരെ വില ചോദിക്കുന്ന കുതിരകൾ മേളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത്രയേറെ വലുപ്പവും വിലയും പ്രത്യേകതകളുമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും രണ്ടടി മാത്രം ഉയരമുള്ള പിങ്കി വേറിട്ട താരമായി തുടരുകയാണ്.
പ്രത്യേക പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും
പിങ്കിയുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഉടമ പറയുന്നത്. ലളിതമായ ഭക്ഷണം, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം എന്നിവയാണ് പരിചരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ. പിങ്കിക്ക് ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലെന്നും ഉടമ വ്യക്തമാക്കുന്നു.