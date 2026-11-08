ഷെഹ്നായി വിദ്വാൻ ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ വീട് പൊളിച്ചതിൽ വിവാദംtext_fields
ലഖ്നോ: ഷെഹ്നായി വിദ്വാൻ ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിച്ചതിൽ വിവാദം. ഭാരതരത്ന നേടിയ ഒരാളുടെ പൊതു പൈതൃകം നശിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ‘ഷെഹ്നായിയുടെ നാദം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരിൽനിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ്? ബി.ജെ.പിയും അവരുടെ സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാരായ സഖ്യകക്ഷികളും എപ്പോഴും കലക്കും കലാകാരന്മാർക്കും എതിരാണ്’- അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. യു.പിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ സംഗീത പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സംഗീത മ്യൂസിയം നിർമിക്കുമെന്നും അഖിലേഷ് അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, വീട് പൊളിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് വാരാണസി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചത്. ആ സ്ഥലത്ത് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കോർപറേഷന്റെ നിർദേശം കുടുംബം നിരസിക്കുകയും സ്വയം വീട് പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.