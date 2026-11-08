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    ഷെ​ഹ്നാ​യി വി​ദ്വാ​ൻ ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ വീട് പൊളിച്ചതിൽ വിവാദം

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    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​​മെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ്
    ഷെ​ഹ്നാ​യി വി​ദ്വാ​ൻ ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ വീട് പൊളിച്ചതിൽ വിവാദം
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    ല​ഖ്‌​നോ: ഷെ​ഹ്നാ​യി വി​ദ്വാ​ൻ ബി​സ്മി​ല്ലാ ഖാ​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ച്ച​തി​ൽ വി​വാ​ദം. ഭാ​ര​ത​ര​ത്‌​ന നേ​ടി​യ ഒ​രാ​ളു​ടെ പൊ​തു പൈ​തൃ​കം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​മാ​ജ്‌​വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഷെ​ഹ്നാ​യി​യു​ടെ നാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ത്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ന്ത് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്? ബി.​ജെ.​പി​യും അ​വ​രു​ടെ സ​ങ്കു​ചി​ത ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രാ​യ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും എ​പ്പോ​ഴും ക​ല​ക്കും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും എ​തി​രാ​ണ്’- അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. യു.​പി​യി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ബി​സ്മി​ല്ലാ ഖാ​ന്റെ സം​ഗീ​ത പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഗീ​ത മ്യൂ​സി​യം നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വീ​ട് പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്ന് വാ​രാ​ണ​സി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബി​സ്മി​ല്ലാ ഖാ​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് വീ​ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച​ത്. ആ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ്യൂ​സി​യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം കു​ടും​ബം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം വീ​ട് പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Row over demolition of Bismillah Khan's house
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