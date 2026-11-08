കൊൽക്കത്തയിലെ വായുമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ റോസ് വാട്ടർ സ്പ്രേ; മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിനെതിരെ വിമർശനം

കൊൽക്കത്തയിലെ വായുമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ റോസ് വാട്ടർ സ്പ്രേ; മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിനെതിരെ വിമർശനംtext_fields
കൊൽക്കത്ത: വായുമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ മിസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ റോസ് വാട്ടർ കലർത്താൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ. പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലും കാളീപൂജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷവേളകളിലുമാണ് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത വെള്ളം തളിക്കുകയെന്ന് മുനിസിപ്പൽ കാര്യ, നഗരവികസന മന്ത്രി അഗ്നിമിത്ര പോൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മലിനീകരണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ രംഗത്തെത്തി.
കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ നഗരത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിവായി വെള്ളം തളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണന നൽകുന്നത്. വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കുറക്കാനും മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ നടപടി സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിനൊപ്പം റോസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർക്കുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സുഗന്ധം പരത്താനും കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശുദ്ധവും പുതുമയുള്ളതും സുഗന്ധപൂരിതവുമായ കൊൽക്കത്തയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലണ്ടൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ എ.ക്യു.ഐ പത്തിൽ താഴെയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒന്നിനോട് അടുത്തും കണ്ടത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വർഷത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും എ.ക്യു.ഐ 200ന് താഴെയെത്താറില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗരവാസികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും വായുനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ റോസ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോമേന്ദ്ര മോഹൻ ഘോഷ് വിമർശിച്ചു. വായുമലിനീകരണം പരിഹരിക്കാൻ ഇത്തരം താൽക്കാലിക നടപടികളല്ല, മലിനീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റോസ് വാട്ടർ തളിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി സുഗന്ധം പരത്തുമെങ്കിലും വായുമലിനീകരണത്തിന് പരിഹാരമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഴക്കമേറിയ ഡീസൽ, പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിഎം 2.5, പിഎം 10, ബ്ലാക്ക് കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ നഗരത്തിലെ മലിനീകരണത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും ഘോഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റോഡരികിലെ ഭക്ഷണശാലകളിലും തട്ടുകടകളിലും കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അടുപ്പുകൾക്ക് പകരം എൽപിജി, വൈദ്യുതി അധിഷ്ഠിത പാചകരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നഗരത്തിലുടനീളം 100 ജലപീരങ്കികൾ വിന്യസിച്ച് റോഡുകളും മേൽപ്പാലങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള മേഖലകളും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണമെന്നും ഘോഷ് നിർദേശിച്ചു. ഇതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ അടിഞ്ഞുക്കൂടുന്നതും മരങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പൊടി നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.