രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷകനെ വെടിവെച്ച പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം

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രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷകനെ വെടിവെച്ച പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികംtext_fields
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News Summary - Reward for arrest of suspects who shot President's bodyguard
കാൺപൂർ: രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷക വിഭാഗത്തിലെ സൈനികനെ വെടിവെച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് 10,000 രൂപ വീതം പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സൗരഭ് തോമറിനാണ് വെടിയേറ്റത്. അയൽവാസികളായ മോനു, ധീരജ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാഗ്പത് ജില്ലയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. വെടിയേറ്റ സൗരഭിനെ മീററ്റിലെ സുഭാരതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തലയിൽ നിന്നും വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്തതായും നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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