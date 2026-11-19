പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകയും സംഗീതജ്ഞയുമായ ശകുന്തള നരസിംഹൻ അന്തരിച്ചുtext_fields
പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞയുമായ ശകുന്തള നരസിംഹൻ അന്തരിച്ചു. 86 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. കാൻസർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ബുധനാഴ്ച ഒരു കെയർ ഹോമിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ പി.എച്ച്.ഡി നേടിയിട്ടുള്ള ശകുന്തള നരസിംഹൻ നിരവധി പ്രമുഖ പത്രങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനും പംക്തി എഴുത്തിനും അപ്പുറം വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു.
ഹിന്ദുസ്ഥാനി, കർണാടക ശാസ്ത്രീയ സംഗീതങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പ്രാവീണ്യം നേടിയ അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അവർ. യാത്രാവിവരണ എഴുത്തുകാരി, സംഗീത പണ്ഡിത, നിരൂപക, ഉപഭോക്തൃ അവകാശ പ്രവർത്തക എന്നീ നിലകളിലും ശകുന്തള നരസിംഹൻ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കലയിലും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞുനിന്ന അവരുടെ വിയോഗം സാംസ്കാരിക-മാധ്യമ ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ്.