‘സോണിയ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കിയത് ‘സൂപ്പർ പി.എം’ ആകാൻ’: ആത്മക്കഥയെ പരിഹസിച്ച് ബി.ജെ.പി

‘സോണിയ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കിയത് ‘സൂപ്പർ പി.എം’ ആകാൻ’: ആത്മക്കഥയെ പരിഹസിച്ച് ബി.ജെ.പിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ബി.ജെ.പി. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാതെ സോണിയ നടത്തിയ 'മഹാത്യാഗം' യഥാർഥത്തിൽ ഒരു 'സൂപ്പർ പ്രധാനമന്ത്രി' ആകാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദി പരിഹസിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ബി.ജെ.പി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ത്രിവേദി രൂക്ഷ പരിഹാസമുമായി എത്തിയത്.
പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണ്ടെന്നുവെച്ച സോണിയ ഗാന്ധി, യു.പി.എ ഭരണകാലത്ത് നാഷനൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ (എൻ.എ.സി) ചെയർപേഴ്സൺ പദവിയിലൂടെ കാബിനറ്റ് റാങ്ക് നേടിയെടുത്തുവെന്നും ‘ലാഭകരമായ പദവി’ വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നെന്നും ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു. ഭർത്താവ് രാജീവ് ഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു എന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ വാദം തള്ളിയ ത്രിവേദി, രാജീവ് ഗാന്ധി വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.
2004ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സഖ്യകക്ഷികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ആദ്യം വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും, പിന്നീട് സഖ്യനേതാക്കളുടെ സമ്മർദത്താൽ അയഞ്ഞുവെന്നും ഒടുവിൽ ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളെയാണ് ബി.ജെ.പി നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതുകൂടാതെ യു.പി.എ ഭരണകാലത്തെ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സോണിയ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ. പ്രണബ് മുഖർജി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും അമ്മ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത് മക്കളായ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതിനുപിന്നാലെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെയും വിവരണങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ബി.ജെ.പി ഉയർത്തുന്നതും വിവാദമാക്കുന്നതും. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.