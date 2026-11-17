ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പരാമർശം; സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായി സഞ്ജയ് റാവത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനും ജുഡീഷ്യറിക്കുമെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ ശിവസേന (യു.ബി.ടി) എം.പി സഞ്ജയ് റാവത്ത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരായി. കേസിൽ വിശദീകരണം തേടി കോടതി നൽകിയ നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഹാജരായത്.
പരാമർശങ്ങളിൽ റാവത്ത് മാപ്പുപറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെച്ചതായി സുപ്രീംകോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് റായ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിടുന്ന അൽബേനിയൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചിത്രവും റാവത്ത് പങ്കുവെച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേസിൽ വാദം തുടരുകയാണ്.
ഒക്ടോബർ 16നാണ് റാവത്തിനും മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ നിഖിൽ വാഗ്ലെയ്ക്കും സുപ്രീംകോടതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. വിഷയം ഹരജിയിലൂടെ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദേശം.
ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആരംഭിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. വെങ്കിട്ടരമണി അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയത്.