വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് ഷോപ്പിങ് മാളിൽ നിന്ന് ചാടി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് ഷോപ്പിങ് മാളിൽ നിന്ന് ചാടി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിtext_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവാവ് മാളിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. സർവോദയ നഗറിലെ റേവ് മോട്ടി മാളിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം. ഇംതിയാസ് റിയാസ് എന്ന സിക്കന്ദർ (36) ആണ് മരിച്ചത്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന ഇയാൾ തന്റെ ബന്ധു കൂടിയായ യുവതിയുമായി പത്തുവർഷത്തോളമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സിക്കന്ദർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇയാൾ വിദേശത്തായിരുന്ന സമയത്ത് യുവതി മറ്റൊരാളുമായി അടുപ്പത്തിലായെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് സിക്കന്ദർ മാളിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് സംസാരിക്കാനായി യുവതിയെയും അവിടേക്ക് വരുത്തുകയായിരുന്നു. വിവാഹാഭ്യർത്ഥന യുവതി വീണ്ടും തള്ളിക്കളഞ്ഞതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഈ മാനസിക സംഘർഷത്തിനൊടുവിൽ സിക്കന്ദർ മാളിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ അടുത്തുള്ള റീജൻസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി പരാതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം തുടർ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പൊലീസ് ജ്യോതി ശ്രീ അറിയിച്ചു.