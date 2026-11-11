'അന്ന് ഞാൻ മിണ്ടരുതായിരുന്നു'; രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി സോണിയ ഗാന്ധി

'അന്ന് ഞാൻ മിണ്ടരുതായിരുന്നു'; രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 1987-ൽ നടന്ന ഒരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ അന്നത്തെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എ.പി. വെങ്കിടേശ്വരനെ പരസ്യമായി പുറത്താക്കിയത് തനിക്ക് പറ്റിയ വലിയൊരു 'അബദ്ധമായിരുന്നു' എന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നീട് തന്നോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നതായി സോണിയാ ഗാന്ധി. അന്ന് താൻ വായ തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് രാജീവ് പശ്ചാത്തപിച്ചിരുന്നതായും, പുറത്തിറങ്ങിയ തന്റെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോംഗിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സോണിയ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ക്ഷിപ്രകോപത്തെയും കൃത്യനിഷ്ഠയെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ആ സംഭവം സോണിയ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്.
'നിങ്ങൾ ഉടൻ പുതിയൊരു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കും': 1987-ലെ ആ വിവാദ നിമിഷം
പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എ.പി. വെങ്കിടേശ്വരൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചതും അധികാരപരിധി മറികടന്ന് സംസാരിച്ചതും രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കടുത്ത രോഷാകുലനാക്കിയിരുന്നു. 'വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ, 'നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പുതിയൊരു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കും' എന്ന് രാജീവ് പെട്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേദിയിൽ ഇരിക്കെത്തന്നെയുണ്ടായ ഈ പരുക്കൻ പുറത്താക്കൽ വലിയ വിവാദമായി. അഹങ്കാരത്തോടെയും മനുഷ്യത്വരഹിതമായും പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം രാജീവിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി', സോണിയ എഴുതുന്നു. പത്രങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങൾ വായിച്ച് അസ്വസ്ഥയായ താൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'ആ വാക്കുകൾ പുറത്തുവന്ന നിമിഷം തന്നെ അതൊരു വലിയ അബദ്ധമായിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ വായ തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല!' എന്നായിരുന്നു രാജീവിന്റെ മറുപടിയെന്ന് സോണിയ കുറിക്കുന്നു.
രാജീവിന്റെ ദേഷ്യവും കൃത്യനിഷ്ഠയും; വിൻസെന്റ് ജോർജിന്റെ ഓർമകൾ
സ്വതവേ സൗമ്യനായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ 'അച്ഛനെപ്പോലെ തന്നെ' എന്ന് അമ്മായിയമ്മ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ 'അമ്മയെപ്പോലെയും' എന്ന് താൻ മനസ്സിൽ പറയുമായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ തമാശരൂപേണ കുറിക്കുന്നു. വസ്ത്രധാരണത്തിലും ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റായിരുന്നു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ചുവരുകളിൽ വയറുകളും കേബിളുകളും അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നത് കണ്ട രാജീവ്, അവ ഉടൻ ശരിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അവ കൃത്യമായി നന്നാക്കിയോ എന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മലമ്പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ ഒരു കാർ കേടായതിനെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകൾ വഴിയിൽ കുടുങ്ങേണ്ടി വന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു പൈലറ്റ് എന്ന നിലയിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന രാജീവ് രോഷാകുലനായി ടൂർ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാറിന്റെ താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കുകയും യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് കാർ സർവീസ് ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു.
മറ്റുള്ളവർ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് വിൻസെന്റ് ജോർജ്, രാജീവിന്റെ മരണശേഷം 'സാഹിബിന്റെ ശകാരങ്ങൾ ഞാൻ എത്രമാത്രം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു' എന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും സോണിയ ഓർമിക്കുന്നു. ദേഷ്യം തണുക്കുമ്പോൾ, അമിതമായി പ്രതികരിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ രാജീവ് ഒരു ചമ്മിയ ചിരിയോടെ അത് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ എഴുതുന്നു.