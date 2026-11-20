രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി! ജയ്പൂരിൽ തൂത്തുവാരി കോൺഗ്രസ്text_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചായത്തിരാജ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. 37 ജില്ലകളിലെ 1,275 ജില്ലാ പരിഷത്ത് വാർഡുകളിലേക്കും 7,543 പഞ്ചായത്ത് സമിതി വാർഡുകളിലേക്കുമുള്ള വോട്ടെണ്ണലിൽ, ഇതുവരെയുള്ള ഫലസൂചനകൾ പ്രകാരം 27-ൽ 14 ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും 12 ഇടങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിയുമാണ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം, സിക്കർ ജില്ലയിൽ രാജസ്ഥാൻ നഗരവികസന-ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജബർ സിംഗ് ഖരയുടെ ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺമക്കളും പരാജയപ്പെട്ടത് ബി.ജെ.പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
പ്രമുഖർക്ക് തിരിച്ചടി; ജയ്പൂരിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റം
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെണ്ണലിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബി.ജെ.പി മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയായിരുന്നു. സിക്കർ ജില്ലയിലെ ശ്രീമാധോപൂർ പഞ്ചായത്ത് സമിതി വാർഡ് 17-ൽ മത്സരിച്ച മന്ത്രി ജബർ സിംഗ് ഖരയുടെ ഭാര്യ ശാന്തി ദേവി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി സരിത ജാട്ടിനോട് 51 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. മന്ത്രിയുടെ മക്കളായ അജയ് സിംഗ്, ദുർഗാ സിംഗ് എന്നിവരും അതത് സീറ്റുകളിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി. ജയ്പൂർ ജില്ലാ പരിഷത്തിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച 15 വാർഡുകളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. ബി.ജെ.പിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകളും ഹനുമാൻ ബെനിവാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടിക്ക് (RLP) ഒരു സീറ്റുമാണ് ലഭിച്ചത്. ജയ്പൂരിലെ 22 പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിൽ 19 എണ്ണത്തിലും കോൺഗ്രസാണ് മുന്നിൽ.
ജയ്പൂരിൽ നിലവിലെ ബി.ജെ.പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ രാമ ചോപ്രയും കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഡാഗറും പരാജയപ്പെട്ടു. അജ്മീറിൽ മുൻ എം.എൽ.എ സുശീൽ കൻവർ പലാരയും, ഉദയ്പൂരിലെ ഋഷഭ്ദേവ് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിൽ മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ നാനാലാൽ അഹാരിയുടെ മകൻ സോനു അഹാരിയും തോറ്റു. ചുരുവിൽ മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജേന്ദ്ര റാത്തോഡിന്റെ മകൻ പരാക്രം സിംഗും മരുമകൾ കനിക സിംഗും മുന്നിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ നരേന്ദ്ര ബുദാനിയയുടെ ഭാര്യ കനക് ബുദാനിയ പിന്നിലാണ്.
ധോൽപൂർ പഞ്ചായത്ത് സമിതി വാർഡ് 10-ൽ ഇ.വി.എം വോട്ടുകൾ എണ്ണിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനും ബി.ജെ.പിക്കും 2,244 വോട്ടുകൾ വീതം ലഭിച്ച് സമനിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണിയപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചത്.
നാല് ജില്ലകളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബറിൽ
'ഒരു സംസ്ഥാനം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി (നവംബർ 14 മുതൽ 17 വരെ അവസാന ഘട്ടം) നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 37 ജില്ലകളിലെ വോട്ടെണ്ണലാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. കോട്ട, ബാരൻ, കരൗലി, ശ്രീ ഗംഗാനഗർ എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലെ നിലവിലെ ജില്ലാ പരിഷത്തുകളുടെയും പഞ്ചായത്ത് സമിതികളുടെയും കാലാവധി ഡിസംബർ 22-ന് അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ജില്ലകളിലെ വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും അന്ന് നടക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ അറിയിച്ചു.