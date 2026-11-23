‘കോൺഗ്രസ് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തായിരിക്കില്ല’; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമെന്ന് സബാ നഖ്വിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ബോധപൂർവവും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം നൽകുന്നതുമാണെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തക സബാ നഖ്വി. അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ സംസാരികവെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവന ചർച്ചയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സബാ നഖ്വിയുടെ പ്രതികരണം. തന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നിരീക്ഷണം പങ്കുവെച്ചത്.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും നടപടിക്രമങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാനും അട്ടിമറിക്കാനും ശേഷിയുള്ള നിരീക്ഷണ, സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലകളിലെ അദൃശ്യ ശക്തികൾ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇസ്രയേലിനും അവരെ പിന്തുണക്കുന്ന അമേരിക്കക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയതെന്നാണ് സബാ നഖ്വിയുടെ നിരീക്ഷണം. കോൺഗ്രസ് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തായിരിക്കില്ലെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആസൂത്രിതമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി വായിക്കാമെന്നുമാണ് സബാ നഖ്വി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനെ പിന്തുണക്കുന്നതായാണ് ചിക്കാഗോയിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം സൈന്യത്തിനായി മികച്ച ആയുധങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ താൽപര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചു. ഗസ്സയിലെ വിഷയങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കാനാവില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. ഗസ്സയിൽ വംശഹത്യ നടത്തുന്ന ഇസ്രയേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്.