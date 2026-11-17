'പപ്പയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന മമ്മ'; ബി.ജെ.പിയുടെ പരിഹാസത്തിന് ശിവ-പാർവതി ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് രാഹുലിന്റെ മറുപടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മാതാപിതാക്കളായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തെ പരിഹസിച്ച ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾക്ക് ശിവ-പാർവതി ശിൽപത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി. ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്.എസ് അനുഭാവികളുടെ മനസ്സിൽ ഭയവും കോപവും വെറുപ്പും വലനെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും അതാണ് സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നതിൽനിന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നും അവരെ തടയുന്നതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ശിവനെയും പാർവതിയെയും സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ഉപമിക്കുന്നത് അഹങ്കാരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദം പുതിയ തലത്തിലെത്തി.
കർണാടകയിലെ ഹലേബിഡുവിലുള്ള 12ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹൊയ്സലേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവ-പാർവതി ശിൽപത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് രാഹുൽ ചൊവ്വാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ശിവന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന പാർവതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശിൽപത്തിനൊപ്പം 'സത്യം ശിവം സുന്ദരം' എന്ന കുറിപ്പും നൽകിയിരുന്നു.
'ഭയവും കോപവും വെറുപ്പും ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്.എസ് അനുഭാവികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു വല നെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നതിൽനിന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നും അത് അവരെ തടയുന്നു. യഥാർഥ ഹിന്ദുവെന്ന നിലയിൽ ഈ വലയിൽനിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും അതിമനോഹരമായ സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാനാകും' -രാഹുൽ കുറിച്ചു.
'വെറുപ്പ് നമ്മെ സ്നേഹത്തോട് അന്ധരാക്കുന്നു', 'വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ വെറുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' എന്നീ സന്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പങ്കുവെച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'Belonging: A Journey of Love' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ ചില ഓർമകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.
'ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പപ്പയുടെ മടിയിൽ മമ്മ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത്' എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമർശം.
ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും അനുഭാവികളും പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തി. അമ്മയുടെ പുസ്തകപ്രകാശനംപോലുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽപ്പോലും അവരെ നാണംകെടുത്താതിരിക്കാൻ രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശിവ-പാർവതി ശിൽപം പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ, ഈ പോസ്റ്റിനെയും വിമർശിച്ച ഹിമന്ത, ദൈവങ്ങളെ സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ഉപമിക്കുന്നത് ഭക്തിയല്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു.
'സാധാരണ മനുഷ്യരെ ശിവനും പാർവതിയുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭക്തിയല്ല. മറിച്ച്, സ്വയം ദൈവതുല്യരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്ന അഹങ്കാരമാണത്. ഒരു ഗാന്ധിക്കും, മനുഷ്യരിൽ ആർക്കും ദൈവമാകാനാകില്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ്സുനമിക്കുന്നു. നമ്മെത്തന്നെ ദൈവത്തിന് തുല്യരായി കാണുന്നില്ല. വിനയമാണ് മഹത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഹങ്കാരം കടന്നുവരുമ്പോൾ പതനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു' -ഹിമന്ത എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം, പുസ്തകപ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിനൊപ്പം കുടുംബം നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ വധവും പിന്നീട് പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകവും കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു.
1991ൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ അമ്മയുടെ ജീവിതം പൂർണമായും മാറിയെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. സന്തോഷവതിയും എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്നവളുമായിരുന്ന അമ്മ അപ്രത്യക്ഷയായി. പകരം മറ്റൊരു അമ്മയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് വ്യക്തമായി ഓർമയില്ലെന്നും പുസ്തകത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സോണിയയും ചേർന്ന് ഓർമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് തയാറാക്കിയതെന്നും രാഹുൽ വിശദീകരിച്ചു.