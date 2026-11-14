ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ‘ഇന്ത്യയുടെ രത്നം’; ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആദരാഞ്ജലിയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ‘ഇന്ത്യയുടെ രത്നം’; ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആദരാഞ്ജലിയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 137-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നെഹ്റുവിനെ ‘ഇന്ത്യയുടെ രത്നം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രാഹുൽ, ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവും പുരോഗമനപരവും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുമായ ഇന്ത്യയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഇന്നും പ്രചോദനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
സ്വാതന്ത്ര്യം അന്തിമ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ യാത്രയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ല് മാത്രമായിരുന്നെന്നും രാഹുൽ എക്സിലെ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. സ്വരാജ് എന്നത് അധികാരം നേടലല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ ഓരോ പൗരനും പങ്കാളിത്തവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയെന്നും ജനാധിപത്യമാണ് അതിന്റെ വിശ്വാസമെന്നും സമത്വമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നെഹ്റുവിന്റേതെന്ന് രാഹുൽ കുറിച്ചു. അത്തരമൊരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നെഹ്റുവിനുള്ള യഥാർഥ ആദരാഞ്ജലിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവിനെ അനുസ്മരിച്ചു. വിപ്ലവകാരിയും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവും രാഷ്ട്രനിർമാതാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് പ്രിയങ്ക വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മരിച്ച് ആറു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും നെഹ്റുവിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണെന്നും പ്രിയങ്ക എക്സിൽ കുറിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും നെഹ്റുവിന്റെ സംഭാവനകൾ അനുസ്മരിച്ചു. ജനാധിപത്യം, സമത്വം, മതനിരപേക്ഷത, ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത എന്നിവയിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പുലർത്തിയ നേതാവായിരുന്നു നെഹ്റുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികളോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹവും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ശോഭനമായ ഭാവിക്കുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും ഖാർഗെ ഓർമിപ്പിച്ചു.