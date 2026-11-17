മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രണയം തേടി കാമുകിക്കൊപ്പം ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ; അവൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ വെറുമൊരു സുഹൃത്ത് മാത്രമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മാതാപിതാക്കളായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രണയകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കൗതുകകരമായ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.പി രാഹുൽ ഗാന്ധി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്'’ എന്ന ഓർമക്കുറിപ്പുകളുടെ പ്രകാശചടങ്ങിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ അപൂർവ്വ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ കാമുകിക്കൊപ്പം കേംബ്രിഡ്ജിലെ ‘വാർസിറ്റി റെസ്റ്റോറന്റിൽ’ പോയ സംഭവമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തത്. രാജീവ് ഗാന്ധിയും സോണിയയും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്നത്തെ കാമുകിയുമൊത്ത് താൻ പോയെന്നും, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ തനിക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്നും രാഹുൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വാർസിറ്റി റെസ്റ്റോറന്റിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
‘വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കേംബ്രിഡ്ജിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ കാമുകിയോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വാർസിറ്റി റസ്റ്ററന്റിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയതെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു’-രാഹുൽ ഓർത്തു.
തുടർന്ന് അവിടെയെത്തി മെനു കാർഡുനോക്കി തമാശയായി റസ്റ്ററന്റിലെ ജീവനക്കാരനോട് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ജീവനക്കാരൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തെടുത്തത് കൗതുകകരമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാമുകിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ‘അവൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്’ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ മറുപടി.
ചടങ്ങിൽ തന്റെ അമ്മയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു രഹസ്യവും രാഹുൽ ഗാന്ധി പരസ്യപ്പെടുത്തി. പുസ്തകത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി പല കാര്യങ്ങളും ലളിതമാക്കിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നും എന്നാൽ താൻ നേരിൽ കണ്ട ആ നാളുകളിൽ അമ്മ നേരിട്ടത് വലിയൊരു ആരോഗ്യപോരാട്ടമാണെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.
‘ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ്. അമ്മ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടുതവണയല്ലേ കാൻസർ അതിജീവിച്ചതായി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ? എന്നാൽ അമ്മ നാല് തവണ കാൻസറിനെ തോൽപ്പിച്ചവളാണ്’- രാഹുൽ വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അമ്മ ഭയപ്പെടുന്നതോ പിന്മാറുന്നതോ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ രാഹുലിന്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയും സന്നിഹിതയായിരുന്നു.
1991ൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തെത്തുടർന്നുള്ള കറുത്ത നാളുകളെക്കുറിച്ചും സോണിയ ഗാന്ധി ചടങ്ങിൽ വാചാലയായി. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഹാർവാർഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ കോളജിലേക്ക് രഹസ്യമായി മാറി പഠിക്കേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവർ ഓർത്തു.
‘അവരുടെ അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹുലിന് ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നു. ഹാർവാർഡിൽ അവർ സുരക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടം വരുത്തുമായിരുന്നു’- സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് ഇവിടത്തെയും അവിടത്തെയും സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് അമേരിക്കൻ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോളജിലേക്ക് രാഹുലിനെ മാറ്റിയെന്നും, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പോലും ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കാരണം തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള സാധാരണ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് രാഹുൽ കടന്നുപോയതെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തു.