മോദിയുടേത് ഇന്ത്യ കൊള്ളയടിച്ചതിലെ കുറ്റസമ്മതമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എഫ്.ഐ.സി.സി.സി) വാർഷിക സമ്മേളനത്തിനിടെ വ്യവസായികളെ വിമർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.നികുതിയിളവുകൾ നൽകിയിട്ടും വ്യവസായികൾ തൊഴിലവസരങ്ങളും ശമ്പളവും വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വിമർശനം. സമ്മേളനത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ വ്യവസായികൾക്കെതിരായ ആരോപണമല്ല, മറിച്ച് കുത്തകകൾ സൃഷ്ടിച്ച് തുല്യ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയതിലുള്ള സ്വന്തം കുറ്റസമ്മതമാണെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെയും ജി.എസ്.ടിയിലൂടെയും ചെറുകിട വ്യാപാരങ്ങളെ മോദി തകർത്തുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് രാഹുൽ മോദിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.
"'നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അത്ര വലുതാണ്, എത്ര തന്നാലും മതിയാവില്ല' എന്ന് മോദി പറയുന്നു. ആരുടെ വിശപ്പാണിതെന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ അറിയാം. വിമാനത്താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും ഖനികളും വനങ്ങളും വൈദ്യുതിയും കൽക്കരിയും റോഡുകളും കൈമാറിയവർ എത്ര തൊഴിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? തൊഴിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും എം.എസ്.എം.ഇകളെയും നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെയും പിഴവുകൾ നിറഞ്ഞ ജി.എസ്.ടിയിലൂടെയും നിങ്ങൾ തകർത്തു. സത്യസന്ധമായി മത്സരിച്ച വൻകിട കമ്പനികളുടെ അവസരങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി. കുത്തകകൾ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. പകരം, വില കൂട്ടുകയും മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്,' രാഹുൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് രാജ്യം ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. മോദി ജി, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് കൊള്ള നടത്തുന്നത് രാജ്യം കണ്ടു, ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കാൻ വ്യവസായികളെയോ ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയോ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ വലയുന്ന പാവങ്ങളെയോ ഇടത്തരക്കാരെയോ തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കളെയോ ബാക്കിവെച്ചില്ല. ബാക്കിയുള്ള 'ഭക്തരിൽ' നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈയടിയും താളം കൊട്ടലും വാങ്ങിക്കോളൂ എന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എഫ്.ഐ.സി.സി.സി വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ തന്റെ സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ എടുത്തുവെന്നും വ്യവസായികൾ നടപടികൾ ഒന്നും കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നുമാണ് മോദി പറഞ്ഞാണ്. അടിസ്ഥാന കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്ക് 22 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചതും നികുതി റിട്ടേണും റീഫണ്ടും ലളിതമാക്കിയതും നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് കുറച്ചതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വർധിച്ച വാങ്ങൽ ശേഷി കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു.
"നിങ്ങൾ കൈയടിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അത്ര വലുതാണ്, എത്ര തന്നാലും മതിയാവില്ല. ഞാൻ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആദായനികുതിയിൽ ഇളവുകൾ നൽകി. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിയോ? ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയോ? ഇല്ല! എപ്പോഴും 'മോദി ജി, നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഞങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം' എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്," മോദി പറഞ്ഞു.