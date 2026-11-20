ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധത്തെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി; ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യയെ സാധാരണവൽക്കരിക്കുന്ന നിലപാടെന്ന് വിമർശനംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേലുമായി 'ശക്തമായ ബന്ധം' നിലനിർത്തുന്നതിനെയും അവിടെ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായുള്ള ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം. അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ ബുധനാഴ്ച നടന്ന സംവാദത്തിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് വിവാദമായത്. ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യയെ സാധാരണവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളെന്ന് വിമർശകർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതെന്ത്?
'ഇറാൻ യുദ്ധവും ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കും' എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രൊഫസർ പേപ്പുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. പരിപാടിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം 'എക്സിൽ' കുറിച്ചതിങ്ങനെ. 'ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദേശനയത്തെ നയിക്കേണ്ടത്. ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ സായുധ സേനയ്ക്ക് മികച്ച ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഗസ്സയിലെ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കലാകരുത്.'
'ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണങ്ങളെയും നിരപരാധികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെയും ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു. ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു. ഒരു തെറ്റിന് മറ്റൊരു തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല,' രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു. 150 കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേലോ അമേരിക്കയോ റഷ്യയോ ചൈനയോ ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയരുതെന്നും കോൺഗ്രസ് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലും പോസ്റ്റിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'വംശഹത്യയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാട്' - രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രമുഖർ
വംശഹത്യ നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ 'നല്ല ബന്ധം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെയും 'വംശഹത്യ' എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിനെയും നിരവധി പേർ വിമർശിച്ചു രംഗത്ത് വന്നു. 'വംശഹത്യയും വർണവിവേചനവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരിഷ്കൃത ലോകം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകവും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. രാജ്യത്തിനകത്ത് വംശഹത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പോരാടുകയും പുറത്ത് അതിനോട് സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല', ഡൽഹി സർവകലാശാല പ്രൊഫസറും കോളമിസ്റ്റുമായ അപൂർവാനന്ദ് പറഞ്ഞു.
നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഫലസ്തീൻ ജനതയെ കൈവിട്ടുവെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക അർഫ ഖാനും ഷെർവാണി വിമർശിച്ചു. ഒക്ടോബർ 7-നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച രാഹുൽ, അതിനുശേഷം ഫലസ്തീൻ ജനത അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിച്ചതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. നയതന്ത്ര താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാർമിക തത്വങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെന്ന് ദീപ ഖാദർ വിമർശിച്ചു. 'മോദി സർക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്. ഇസ്രായേലുമായുള്ള മോദിയുടെ ഇടപെടലുകളെയും തന്ത്രപ്രധാന നയതന്ത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാനാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും രാഹുലും മോദിയുമായി പൂർണ യോജിപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു,' അവർ കുറിച്ചു.
രാഹുലിന്റെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മുൻകാല ലേഖനങ്ങളുമായി പലരും താരതമ്യം ചെയ്തു. ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന ബന്ധത്തെ സോണിയ ഗാന്ധി പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത വിദേശനയമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഷംസ് തബ്രേസ് ഖാസ്മി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രായോഗികവും മാനുഷികവുമായ നിലപാടാകണം കോൺഗ്രസിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് യൂസഫ് എ. അഹമ്മദ് അൻസാരിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇസ്രായേലി പ്രതിരോധ കമ്പനികളെ തെലങ്കാനയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ് രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളെന്ന് എസ്.ഐ.ഒ തെലങ്കാന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഫറാസ് അഹമ്മദ് വിമർശിച്ചു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആയുധങ്ങൾ ആദ്യം ഫലസ്തീനികളിലും പിന്നീട് കശ്മീരികളിലുമാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റ് പ്രശാന്തും, 1992-ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ഇസ്രായേലുമായി പൂർണ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് രാകേഷ് കുമാറും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.