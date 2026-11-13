‘ആരാണ് രാജ്യവിരുദ്ധൻ, ആരാണ് വിദേശശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ?’; മോദിയെ വീണ്ടും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

‘ആരാണ് രാജ്യവിരുദ്ധൻ, ആരാണ് വിദേശശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ?’; മോദിയെ വീണ്ടും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മോദി വിദേശശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന ആരോപണം ആവർത്തിച്ച രാഹുൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി തുറന്ന സംവാദത്തിന് തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
‘പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയാം. കാരണം, അദ്ദേഹം എന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നോട് നേരിട്ട് സംവാദത്തിന് തയാറാകുന്ന ദിവസം വിദേശശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് ആരാണെന്നും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും’ കോൺഗ്രസ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സംവാദവിഷയങ്ങൾ നിർദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി രാഹുൽ ഫോൺ ചോർത്തൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ തന്റെ ഫോണിലുണ്ടെന്നും രാഹുൽ അവകാശപ്പെട്ടു. തുറന്ന സംവാദത്തിന് മോദി തയാറായാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തനിക്കറിയാവുന്ന നിരവധി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെവെച്ചും താൻ സംവാദത്തിന് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നേരിട്ടുള്ള സംവാദം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം രാഹുൽ നേരത്തെയും പലതവണ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബർ ആറിനും ഏത് വേദിയിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംവാദത്തിന് തയാറാണെന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ വെല്ലുവിളി അംഗീകരിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയാറാണെന്നും ഷാ അറിയിച്ചിരുന്നു.
വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിഷ്കരണ (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടിയെച്ചൊല്ലി ബി.ജെ.പിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ പുതിയ പ്രതികരണം. എസ്.ഐ.ആർ നടപടിയുടെ സുതാര്യതയും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടത്തണമെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
അതേസമയം, അമ്മയും കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുമായ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വിമർശനത്തോടും രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചു. പുസ്തകം മികച്ചതായതിനാലാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കാനാകാത്തതെന്നായിരുന്നു പരിഹാസം. ബിജെപിയിലെ പല നേതാക്കൾക്കും രഹസ്യമായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഇഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമായി വിമർശനം തുടരാൻ ‘ഭക്തരോട്’ പരിഹാസരൂപേണ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.