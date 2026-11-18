രാജസ്ഥാനിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ റാഗിങ് വ്യാപകം; 80 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടി, 19 പേർ സസ്പെൻഷനിൽtext_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാം വർഷ എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന റാഗിങും മാനസിക പീഡനങ്ങളും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ബർമർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 80 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയും ജോധ്പൂരിൽ 19 പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും സർക്കാർ ഇതിനകം മാതൃകാപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി ലഭിച്ച നിരവധി പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. വെറും ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴിലധികം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്നാണ് റാഗിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ക്യാമ്പസുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും പുതുതായി എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഇത് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത് ബർമർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. ഇവിടെ 15 പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 80 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയാണ് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 6 പേരെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ മറ്റ് ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്തു. കൂടാതെ ഡോ. എസ്.എൻ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ 19 വിദ്യാർഥികളെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലിയിലെ മഹാരണാ പ്രതാപ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ട, ബിക്കാനീർ, ഭിൽവാര, ബൻസ്വാര തുടങ്ങിയ കോളേജുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
സംഭവങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും രാജസ്ഥാൻ മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതോടൊപ്പം നല്ല മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഇടങ്ങളാണെന്നും അവിടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും ഭയരഹിതവുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഖിംസർ വ്യക്തമാക്കി. പുതുതായി എത്തുന്ന ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികളെ അപമാനിക്കുന്നതോ രാത്രി വൈകി ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു പ്രവൃത്തിയും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കുറ്റക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കോളേജ് അധികാരികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്മാർക്കുമെതിരെയും കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. പരാതി നൽകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കാൻ രഹസ്യ ചർച്ചകളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ആന്റി-റാഗിങ് കമ്മറ്റികൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.