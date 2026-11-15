ആഗ്രഹിച്ചത് ആൺകുഞ്ഞിനെ, എന്നാൽ മകൾ എത്തിയതോടെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു; പിതാവിനെ തേടിയെത്തിയത് ഒന്നരക്കോടിയുടെ ലോട്ടറി

ആഗ്രഹിച്ചത് ആൺകുഞ്ഞിനെ, എന്നാൽ മകൾ എത്തിയതോടെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു; പിതാവിനെ തേടിയെത്തിയത് ഒന്നരക്കോടിയുടെ ലോട്ടറിtext_fields
അമൃത്സർ: ആൺകുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതോടെ കോടീശ്വരനായി പിതാവ്. പഞ്ചാബിലെ മൻസ ജില്ലയിലെ യുധ്വീർ സിങിനാണ് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതോടെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത്. കുടുംബം മുഴുവൻ ആൺകുട്ടി വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ, യുധ്വീറിന്റെ ഭാര്യ പെൺകുഞ്ഞിനാണ് ജന്മം നൽകിയത്. മകൾ ജനിച്ച് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടെ ലോട്ടറി സമ്മാനമാണ് ഈ ആശാരിപ്പണിക്കാരനെ തേടിയെത്തിയത്.
മകളുടെ ജനനം കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഐശ്വര്യം എന്നർത്ഥമുള്ള ബർക്കത്ത് എന്ന പേരാണ് യുധ്വീർ കുഞ്ഞിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ മൻസ ജില്ലയിലുള്ള ബറേറ്റ സ്വദേശിയാണ് യുധ്വീർ സിങ്. നവംബർ ആറിനാണ് യുധ്വീറിനും ഭാര്യ ഹർമനും പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിയർ 200 പ്രതിമാസ ലോട്ടറി ഫലം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.
കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് യുധ്വീർ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ മൻസയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനക്ക് കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനിടെ മൊബൈൽ സിം കാർഡ് പോർട്ട് ചെയ്യാനായി ബുധ്ലാഡയിലെ ഒരു കടയിൽ കയറിയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് യാദൃശ്ചികമായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു.
2024-ലായിരുന്നു യുധ്വീറിന്റെയും ഹർമന്റെയും വിവാഹം. ദിവസക്കൂലിക്കാരനായ പിതാവും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. രണ്ട് മുറികളുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കാൻ എടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവും നിത്യച്ചെലവുകളും കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു.
ലോട്ടറി തുക കൈപ്പറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന യുധ്വീറിന്റെ ലക്ഷ്യം മകളുടെ ഭാവിയാണ്. സമ്മാനത്തുക മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും, അവളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവളും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവളുമാക്കി വളർത്തുമെന്നും യുധ്വീർ പറഞ്ഞു.