മോദിക്ക് ചെങ്കോൽ കൈമാറിയ സംഘത്തിലെ മഠാധിപതിയെ വെള്ളിപ്പല്ലക്കിൽ ചുമക്കുന്ന ചടങ്ങിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

മധുര: മയിലാടുതുറയിലെ ധർമപുരം അധീനം മഠാധിപതിയുടെ പട്ടണപ്രവേശന ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടത് പാർട്ടികളും ദ്രാവിഡ കഴകവും വി.സി.കെയും രംഗത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ചെങ്കോൽ കൈമാറുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ മഠാധിപതികളിൽ ഒരാൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്.

മയിലാടുതുറയിലെ ധർമപുരം അധീനത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനപുരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 31ന് തുടങ്ങിയ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് പട്ടണപ്രവേശന ചടങ്ങ്. പട്ടണപ്രവേശന ചടങ്ങിൽ 27മത് മഠാധിപതിയായ മാസിലാമണി ദേശിക ജ്ഞാനസംബന്ധ പരമാചാര്യ സ്വാമിയെ വെള്ളിപ്പല്ലക്കിൽ ചുമന്ന് ക്ഷേത്രം വലംവെക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചുമക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് പട്ടണപ്രവേശന ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ, ഇതുവരെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗവർണർ ആർ.എൽ രവി മഠം സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ പട്ടണപ്രവേശന ചടങ്ങ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വിലക്കിനെതിരെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ രംഗത്തുവന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ ഇടപെട്ട് ചടങ്ങിന് അനുമതി നൽകി. പുതിയ പാർലമെന്‍റിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചെങ്കോൽ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് മഠാധിപതികളെ ക്ഷണിച്ചത് വഴി തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനാണ് ബി.ജെ.പി തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. Show Full Article

Protest against the Pattina Pravesam event to be held at Mayiladuthurai Dharmapuram Adheenam