ഇസ്രായേൽ കമ്പനികൾ തെലങ്കാന സർക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ അതിഥികൾ; ഗസ്സ അധിനിവേശത്തിൽ സഹകരിച്ചവരും കൂട്ടത്തിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച എസ്ഐഒ, എപിസിആര്‍ നേതാക്കൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

ഇസ്രായേൽ കമ്പനികൾ തെലങ്കാന സർക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ അതിഥികൾ; ഗസ്സ അധിനിവേശത്തിൽ സഹകരിച്ചവരും കൂട്ടത്തിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച എസ്ഐഒ, എപിസിആര് നേതാക്കൾ കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഗസ്സ വംശഹത്യയിൽ സഹകരിച്ച അഞ്ച് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ 20 ഇസ്രായേലി കമ്പനികൾക്ക് തെലങ്കാനയിൽ ആതിഥ്യമരുളുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. തെലങ്കാന സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകുബേറ്ററായ ടി-ഹബ്ബിലാണ് ഇസ്രായേലി ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ പരിപാടി. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥി, മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനാ നേതാക്കളെ തെലങ്കാന പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ (എസ്ഐഒ) തെലങ്കാന ഘടകം നേതാക്കളെയും അസോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് (എപിസിആര്) നേതാവിനെയുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ടി-ഹബ്ബിലെ പരിപാടി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മൂവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
എസ്ഐഒ സംസ്ഥാന കാമ്പസ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് താജ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തഖിയുദ്ദീൻ സെയ്ദ് എന്നിവരെ മിർചൗക്ക് പൊലീസാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. എപിസിആർ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഉമർ ഫാറൂഖിനെ അദിലാബാദിലെ ഇച്ചോഡയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ എഐഎംഐഎം ചാർമിനാർ എംഎൽഎ മിർ സുൽഫിക്കർ അലി ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. അതേസമയം കരുതൽ തടങ്കലിനെതിരെ സംഘടനകൾ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ തളർത്താനാവില്ലെന്നും ഫലസ്തീനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം അചഞ്ചലമായി തുടരുമെന്നും എസ്ഐഒ തെലങ്കാന എക്സിൽ കുറിച്ചു.
തെലങ്കാന സർക്കാറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ് ഇൻകുബേറ്ററായ ടി-ഹബ്ബിൽ 20 ഇസ്രായേലി സാങ്കേതിക കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഐ.ടി വകുപ്പും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേൽ സാമ്പത്തിക മിഷനും സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ, റോബോട്ടിക്സ്, സൈബർ സുരക്ഷ, സെമികണ്ടക്ടർ, നിർമിതബുദ്ധി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഇവയിൽ നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അഞ്ചു കമ്പനികൾ ഗസ്സയിലും അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ‘സിയാസത്ത് ഡെയിലി’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്രോണുകൾ, സൈനിക നിർമിതബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങൾ, ടാങ്ക് സെൻസറുകൾ, റോബോട്ടിക്സ്, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും പരിപാടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടി-ഹബ്ബും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള 'ദൃഷ്ടി 2.0' പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക സഹകരണ പദ്ധതിയിലും സംഘടനകൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ആഗോള നീതി, സമാധാനം, ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭാരത് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രായേലി കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണമെന്ന് സംഘടനകൾ വിമർശിച്ചു. ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരായ സൈനിക നടപടികളുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ആഗോള നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വൈരുധ്യമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടികളെ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇസ്രായേലി പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക കമ്പനികളുമായി സഹകരിക്കുന്നത് പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും സംഘടനകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇസ്രായേലി കമ്പനികളുമായുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ, നിക്ഷേപ നിർദേശങ്ങൾ, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റങ്ങൾ, സംയുക്ത ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ, പ്രതിരോധ-നിരീക്ഷണ സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സർക്കാർ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ വ്യാപാര കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇസ്രായേലി നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെഗസസ് ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ വിവാദവും സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ വ്യക്തമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, ഇസ്രായേലി കമ്പനികളുമായുള്ള തെലങ്കാന സർക്കാറിന്റെ സഹകരണം ധാർമികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വിഷയമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൽമാൻ ഖുർഷിദ് പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം സഹകരണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആവശ്യമാണോയെന്നത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ വിലകൊടുത്താകരുതെന്ന് സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഫലസ്തീനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സർക്കാർ നയങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.