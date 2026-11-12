‘അമ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു; ഇപ്പോൾ അവർ സത്യം തുറന്നുപറയുന്നു’; ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

‘അമ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു; ഇപ്പോൾ അവർ സത്യം തുറന്നുപറയുന്നു’; ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇത്രയും കാലം ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും കള്ളപ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എം.പിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഇപ്പോൾ തന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പിലൂടെ സോണിയ ഗാന്ധി സ്വന്തം ജീവിതകഥ പറയുകയാണെന്നും അതിന് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' പുറത്തിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്നുള്ള ബി.ജെ.പി വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
'ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും മറ്റുപലരും അവരെക്കുറിച്ച് തോന്നിയതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവർ കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു, കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു. എന്നാൽ അമ്മ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം കഥ പറയുകയാണ്. അതിനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം അമ്മയെക്കുറിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തയാറായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അവർ സത്യം പറയുകയാണ്,' പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ജേതാവ് ചെറുവയൽ രാമന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ പിന്തുണച്ച പ്രിയങ്ക, ജനങ്ങളോട് സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഭരണകൂടം മറക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിന് എന്തും ചെയ്യാമെന്നും ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേതെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു.
വിലക്കയറ്റമുണ്ടായാലും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും സർക്കാരിന് ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാകണം. സർക്കാരിന്റെ ഓരോ നടപടിയും ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ ഭരണകൂടം ബാധ്യസ്ഥമാണ്. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളെ മർദിച്ചും ജയിലിലടച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടഞ്ഞും നിശബ്ദരാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ജനാധിപത്യമല്ലെന്നും പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്നും അക്രമമുണ്ടായാൽ പൊലീസ് നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയോ കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയോ ഉള്ളതാണെങ്കിലും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അനുവദിക്കണം. ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയ അവകാശമാണ് പ്രതിഷേധമെന്നും അത് വിനിയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.