ഉത്തർപ്രദേശ് പിടിക്കാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കളത്തിൽ; നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കും

ഉത്തർപ്രദേശ് പിടിക്കാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കളത്തിൽ; നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുംtext_fields
ലഖ്നോ: വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി പാർട്ടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വയനാട് എംപിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര യു.പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. പാർട്ടി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുതിയ ചുമതലകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സമീപകാല സംഘടനാ സംഭവവികാസങ്ങളും പാർട്ടിയിലെ ചർച്ചകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാമ്പയിൻ, സഖ്യചർച്ചകൾ, അടിത്തട്ടിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുടെയെല്ലാം പ്രധാന ശില്പികളിൽ ഒരാളായി പ്രിയങ്ക മാറിയേക്കാമെന്നാണ്.
പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടുപിടിച്ചത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ യുപി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തിയ കൂടൂക്കാഴ്ചയോടെയാണ്. പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഈ യോഗം.
യോഗത്തിൽ യു.പി കോൺഗ്രസ് ഇൻചാർജ് രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആരാധന മിശ്ര മോണ, യു.പി.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റും സഹറൻപൂർ എം.പിയുമായ ഇമ്രാൻ മസൂദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളും മുതിർന്ന നീരീക്ഷകൻമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അടിത്തട്ടിൽ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതികൾ അന്തിമമാക്കുക, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പാർട്ടി യന്ത്രങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുക എന്നിവയാണ് ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
സ്ക്രീനിങ്, കാമ്പയിൻ, മാനേജ്മെന്റ് പാനലുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സമിതികളുടെ രൂപീകരണത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിപ്പോൾ. പേരുകൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിക്കായി അയക്കുമെന്നും തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് സൂചന. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനാ ചുവടുവെപ്പായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
സംഘടനാ പുനഃസംഘടന പ്രിയങ്ക നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായുള്ള (എസ്പി) സഖ്യത്തിനായി പ്രത്യേക ഏകോപന സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പാർട്ടി തലത്തിൽ ആലോചനയുണ്ട്. 2027ൽ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ഉന്നത നേതാക്കൾ ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് യുപി ഇൻചാർജ് രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗികമായി സീറ്റ് വിഭജനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എസ്.പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവുമായി പ്രിയങ്ക നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്.
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് നിർണായകമാകുന്നു?
വെറുമൊരു പ്രതീകാത്മകത എന്നതിലുപരി അനുഭവസമ്പത്തിന്റെ പുറത്താണ് സഖ്യചർച്ചകളിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ഇടപെടൽ. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്-എസ്പി സീറ്റ് വിഭചന ചർച്ചകളിലെ പ്രധാന ട്രബിൾഷൂട്ടർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പ്രിയങ്ക. 2017ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്പിയുമായി 105 സീറ്റുകളുടെ ധാരണയിലെത്തിയതും പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.
ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അഖിലേഷ് യാദവുമായും മറ്റ് മുതിർന്ന എസ്.പി നേതാക്കളുമായും പ്രിയങ്ക നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഈ സഖ്യ കൂട്ടായ്മ സഹായിച്ചിരുന്നു.
പരിചിതമായ രാഷ്ട്രീയ തട്ടകത്തിലേക്ക്
ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത മണ്ഡലങ്ങളായ റായ്ബറേലിയിലും അമേഠിയിലും മുൻപും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയങ്കക്ക് യു.പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിക പരിചിതമാണ്. 2019 ജനുവരി 23നാണ് അവർ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാൻ പോന്ന കരുത്തുറ്റ പ്രചാരകയായാണ് അന്ന് അവർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
2022ലെ യു.പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പ്രിയങ്ക കോൺഗ്രസ് കാമ്പയിനിന്റെ മുഖമായി മാറിയത്. ‘ലഡ്കി ഹൂം, ലഡ് സക്തി ഹൂം’ (ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, എനിക്ക് പോരാടാനാകും) എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രചാരണം. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം റാലികളും റോഡ്ഷോകളും നയിച്ചെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോൺഗ്രസിന് നിരാശാജനകമായിരുന്നു. വെറും രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് വിജയിക്കാനായത്.
ഈ തോൽവിയെത്തുടർന്ന് യു.പി ഇൻചാർജ് പദവിയിൽ നിന്ന് പ്രിയങ്ക ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. താഴെത്തട്ടിൽ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബൂത്ത് ലെവൽ സംഘടനാ ബലമില്ലായ്മയാണ് അന്ന് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ എ.പി വർമ്മ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇത്തവണ വലിയ റാലികൾക്കപ്പുറം സംഘടനാ പുനഃസംഘടനക്കാണ് കോൺഗ്രസ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെങ്കിലും, കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണത്തിലും സഖ്യഏകോപനത്തിലുമുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ സജീവ ഇടപെടലുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളിൽ അവർ വീണ്ടും മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.